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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طقس شديد الحرارة اليوم والمحسوسة بالقاهرة 42 درجة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

شهد طقس اليوم الثلاثاء شديد الحرارة ليسجل ارتفاع في درجات الحرارة والمحسوسة بالقاهرة 42 درجة ساعات النهار، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية وفقا لما نقله برنامج صباح الخير يا مصر.

وتتزايد حدة الأجواء الحارة مع ارتفاع نسب الرطوبة، لتسجل درجات الحرارة المحسوسة مستويات أعلى من المعدلات الفعلية في عدد من المناطق، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، خاصة خلال ساعات الظهيرة.

القاهرة تسجل 40 درجة والمحسوسة 42

وتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 40 درجة، بينما ترتفع درجة الحرارة المحسوسة إلى 42 درجة، في حين تسجل مناطق الوجه البحري 39 درجة للعظمى و41 درجة للمحسوسة.

وتسجل السواحل الشمالية الغربية درجات حرارة أقل نسبيًا، حيث تصل العظمى إلى 31 درجة والمحسوسة إلى 35 درجة، بينما تسجل السواحل الشمالية الشرقية 36 درجة للعظمى و40 درجة للمحسوسة.

أما شمال الصعيد، فتصل درجة الحرارة العظمى إلى 41 درجة والمحسوسة إلى 43 درجة، بينما تسجل مناطق جنوب الصعيد 42 درجة للعظمى و43 درجة للمحسوسة.

أجواء شديدة الحرارة نهارًا ورطبة ليلًا

وتشير توقعات الأرصاد إلى أن الطقس يكون مائلًا للحرارة ورطبًا خلال الصباح الباكر، قبل أن يتحول إلى شديد الحرارة ورطب نهارًا على أغلب الأنحاء.

وتكون الأجواء حارة ورطبة على السواحل الشمالية الغربية، بينما يميل الطقس إلى الحرارة والرطوبة خلال ساعات الليل على أغلب المناطق، ما يجعل الإحساس بالحرارة مستمرًا على مدار اليوم.

شبورة مائية صباحًا وتحذيرات على الطرق

وتظهر بعض الظواهر الجوية خلال اليوم، حيث توجد فرص ضعيفة لتكون سحب منخفضة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

كما تتكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على مناطق من شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، وهو ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح.

فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بالسواحل الشمالية الغربية

وتوجد فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، بنسبة تصل إلى نحو 20% تقريبًا، وذلك على فترات متقطعة، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

وتسجل القاهرة درجة حرارة صغرى تبلغ 27 درجة والعظمى 40 درجة، بينما تسجل العاصمة الإدارية الجديدة 26 درجة للصغرى و39 درجة للعظمى.

وتصل درجات الحرارة في 6 أكتوبر إلى 26 درجة للصغرى و40 درجة للعظمى، فيما تسجل بنها 27 درجة للصغرى و39 درجة للعظمى.

وفي دمنهور، تسجل الحرارة 26 درجة للصغرى و36 درجة للعظمى، بينما تصل في وادي النطرون إلى 26 درجة للصغرى و38 درجة للعظمى، وتسجل كفر الشيخ 26 درجة للصغرى و36 درجة للعظمى.

درجات الحرارة بالسواحل الشمالية

وعلى السواحل الشمالية، تسجل الإسكندرية 25 درجة للصغرى و33 درجة للعظمى، بينما تصل في العلمين إلى 24 درجة للصغرى و32 درجة للعظمى.

وتسجل مطروح 25 درجة للصغرى و31 درجة للعظمى، والسلوم 24 درجة للصغرى و33 درجة للعظمى، فيما تصل درجة الحرارة في دمياط إلى 25 درجة للصغرى و33 درجة للعظمى، وبورسعيد إلى 27 درجة للصغرى و35 درجة للعظمى.

أجواء حارة في مدن القناة والصعيد

وتشهد مدن القناة وشمال سيناء أجواء شديدة الحرارة نسبيًا، حيث تصل درجة الحرارة العظمى في الإسماعيلية إلى 40 درجة، وفي السويس إلى 39 درجة، بينما تسجل العريش 37 درجة ورفح 36 درجة.

وفي شمال الصعيد، تصل العظمى إلى 40 درجة في الفيوم وبني سويف، بينما تسجل المنيا وأسيوط 41 درجة.

وتزداد درجات الحرارة في جنوب الصعيد، حيث تصل العظمى إلى 42 درجة في سوهاج وقنا والأقصر، بينما تسجل أسوان 43 درجة، وتصل إلى 41 درجة في الوادي الجديد، و42 درجة في أبو سمبل.

وتأتي هذه المعدلات المرتفعة في ظل استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطبة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع درجات الحرارة المحسوسة عن المعدلات الفعلية في عدد من المناطق.

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