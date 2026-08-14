كول بالمر يحسم جدل احتفال «البرد القارس»: روجرز سبقني.. وأنا من جعلته مشهورا

حسم الإنجليزي كول بالمر، نجم تشيلسي، الجدل الدائر منذ سنوات حول صاحب فكرة احتفاله الشهير «البرد القارس»، بعدما اعترف بأن صديقه المقرب مورجان روجرز سبقه إلى تنفيذ الحركة، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه صاحب الفضل الأكبر في تحويلها إلى واحدة من أشهر الاحتفالات في عالم كرة القدم.

روجرز صاحب الفكرة.. وبالمر صاحب الشهرة

وكشف بالمر، في تصريحات لشبكة «CFC+» نقلتها صحيفة «ذا صن» البريطانية، تفاصيل بداية الاحتفال الذي أصبح مرتبطًا به بشكل كبير.

وقال بالمر: «لا أتذكر بالتحديد كيف بدأت الفكرة، كنا نتحدث وقال لي أن أقوم بها. هو من نفذها أولًا في مباراة منتصف الأسبوع، ثم لعبنا نحن ضد لوتون تاون يوم السبت وأخبرته أنني سأفعلها».

وأضاف ضاحكًا: «أراهن أنه يتمنى لو أنني لم أفعل ذلك حينها! لقد سبقتني إليها نعم، لكنني أنا من جعلها شهيرة! هذه هي الحقيقة وهو نفسه يعترف بذلك».

صداقة بدأت في أكاديمية مانشستر سيتي

وتعود علاقة بالمر وروجرز إلى سنوات طويلة، بعدما تزاملا في أكاديمية مانشستر سيتي خلال مرحلة الشباب، إلى جانب عدد من اللاعبين الذين أصبحوا لاحقًا ضمن صفوف تشيلسي، مثل روميو لافيا وليام ديلاب.

وتحولت الصداقة بين الثنائي مع مرور الوقت إلى منافسة ودية، إذ يحافظ اللاعبان على تواصل مستمر رغم اختلاف الأندية خلال السنوات الماضية.

وسبق أن كشف روجرز أن بالمر يكون أول من يراسله عقب تقديمه أداءً مميزًا، في انعكاس لطبيعة العلاقة القوية التي تجمعهما خارج الملعب.

«لا تسجل في مرمى فيلا».. ورد بالمر كان حاسمًا

ومن أبرز المواقف التي كشفت طبيعة المزاح بين اللاعبين، ما حدث قبل عامين عندما واجه تشيلسي فريق أستون فيلا.

وقبل المباراة، أرسل روجرز رسالة إلى بالمر قال له فيها: «لا تسجل في مرمى فيلا».

لكن رد نجم تشيلسي جاء بثقة كبيرة: «جائزة رجل المباراة ستعود معي إلى المنزل».

وبالفعل، تمكن بالمر من الحصول على جائزة رجل المباراة عقب فوز تشيلسي بثلاثية نظيفة، قبل أن ينشر المحادثة الخاصة بينه وبين روجرز عبر حسابه على إنستجرام إلى جانب صورة الجائزة.

تهديد ساخر بالمحضرين

ولم تتوقف المنافسة بين الصديقين عند حدود تسجيل الأهداف أو الحصول على الجوائز، بل امتدت إلى احتفال «البرد القارس» نفسه.

ومازح بالمر زميله الجديد، مؤكدًا أنه سيلجأ إلى «المحضرين» إذا حاول روجرز تنفيذ الاحتفال في ملعب ستامفورد بريدج.

وقال بالمر: «لم نتحدث عن احتفال مشترك من قبل، لكن الأمر أصبح واقعًا؛ هو يفعلها وأنا أفعلها».

وأضاف مازحًا: «لقد سجلت العلامة التجارية للاحتفال باسمي، لذا إن حاول القيام بأي حركة، سيجد المحضرين عند باب بيته!».

وبذلك يبدو أن الجماهير قد تشاهد الثنائي يحتفل بالطريقة نفسها خلال الفترة المقبلة، بعدما أصبح روجرز لاعبًا في تشيلسي إلى جانب صديقه القديم.

بالمر: فرحت كثيرا بعد خبر انتقال روجرز

وتحدث بالمر كذلك عن اللحظة التي علم فيها بانضمام روجرز إلى تشيلسي، مؤكدًا أنه لم يصدق الخبر في البداية.

وقال: «وجدت مكالمة لم أردّ عليها منه، ورسالة فورية يقول فيها إن أمامي 5 دقائق فقط لأعاود الاتصال به. شعرت حينها أن لديه أمرًا مهمًا».

وأضاف: «نزلت إلى الأسفل واتصلت به على الفور، ليعلن لي خبر قدومه. لم أصدقه في بداية الأمر، ولكن عندما تأكدت، فرحت كثيرا».