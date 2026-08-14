ضبط عاطل في تحصيل أموال من سائقي سيارات الأجرة بالغربية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالتحصل على مبالغ مالية من قائدى سيارات الأجرة "دون وجه حق" بالغربية .

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا) وضُبط بحوزته (مبلغ مالى) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بتاريخ 12 / الجارى على النحو المُشار إليه ، أثناء توقف سيارات الأجرة بأحد الشوارع بدائرة القسم لتحميل الركاب ، والمبلغ المالى من متحصلات ذلك .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .



