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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة طرد 3 أشخاص لشقيقهم من منزله في سوهاج

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر "من ذوى الهمم" من قيام أشقائه بطرده من المنزل وحرمانه من الميراث عقب وفاة والده بسوهاج.

وبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (طالب "من ذوى الهمم" – مقيم بمحافظة سوهاج ) وبإستدعائه حضر وبرفقه والدته (ربة منزل) وبسؤالها قررت بوجود خلافات حول الميراث "منزل وقطعة أرض زراعية" بينهما وبين أنجال زوجها (3 أشخاص "أحدهم متواجد خارج البلاد" ، سيدتين – مقيمين بذات الدائرة) "تم تحرير محاضر بشأنها ، وصدر حكم بتحديد حصة نجلها من الميراث وتم تنفيذه" ، ونفت قيام المشكو فى حقهم بطردهما من المنزل وقيامهما بترك المنزل بمحض إرادتهما ، وقيام نجلها بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه بقصد سرعة تحديد نصيبه الشرعى من ميراثه لوالده.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى سوهاج

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