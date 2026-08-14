63 ألف قطعة ملصق .. ضبط مطبعة غير مرخصة لتقليد العلامات التجارية لقطع غيار السيارات بالجيزة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى من ضبط المدير المسئول عن مطبعة لتقليد العلامات التجارية "غير مرخصة" كائنة بدائرة قسم شرطة المنيرة بالجيزة.

وكشفت التحريات، أنه تم ضبط (أكثر من 63 ألف قطعة ملصق – عبوة كرتونية فارغة خاصة بقطع السيارات "مجهولة المصدر ومدون عليهم بيانات مغشوشة ومقلدة للعلامات التجارية" – 2000 قطعة ملصقات مدون عليها ذات البيانات – 6 قطع ماكينات خط إنتاج – 650 عبوة قطع غيار سيارات مختلفة الأنواع والإستخدام بدون مستندات دالة على مصدرها) تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستخدمين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

