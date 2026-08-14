محامية أم جاسر بالغربية: طليق موكلتي شهّر بها في بث مباشر وخالف القانون بابتزازها

أكدت سحر سعد محامية البلوجر أم جاسر في تصريحات صحفية أن طليق موكلتي شهر بها في بث مباشر وخالف القانون بابتزازها.

تفاصيل الواقعة

وأضافت "سعد: "موكلتي فوجئت بقيام طليقها عبر بث مباشر باذاعة تسجيلات تخص حياتها الخاصة ورفع صورة هاتفها المسروق أثناء ارتباطها به وطالبت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده لتعمد إفشاء الحياة الخاصة بها " .

مخالفة القانون وإفشاء الأسرار



وكشفت"سعد" أن طليقها المتهم تعمد استعمال وسائل الاتصالات والتشهير بموكلتها عبر الإنترنت مخالفا قواعد قوانين تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصالات، مشيرة بقولها “القانون واضح وصريح في مواقف مخالفة ارتكاب واقعة سرقة هاتفها وإفشاء أسرار الحياة الخاصة عبر منصات السوشيال ميديا”.

تحرك عاجل من النيابة



وكان المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية أعطي توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز بسيون بفتح باب التحقيق في واقعة اتهام البلوجر أم جاسر ضد طليقها بسرقه هاتفها المحمول ونشر صور وفيديوهات وتسجيلات تخص الحياة الخاصة بها واتهام الطرف الثاني لها بالسب والقذف عبر منصات السوشيال ميديا. كما وجهت النيابة العامة بحجز الطرفين على ذمة التحريات لحين استكمال التحقيقات وورود التقارير الفنية .



تفاصيل الواقعة



وكانت الأجهزه الأمنيه بمديرية أمن الغربية نجحت في ضبط البلوجر أم جاسر وبكار طليقها بتهمه الابتزاز والتشهير بنطاق دائرة مركز شرطة بسيون وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

ضبط أطراف الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون يفيد بتقدم البلوجر أم جاسر ضد طليقها "بكار .ا"30 سنة مقيم بنطاق دائرة المركز تتهمه بسرقة هاتفها ونشر صور وتسجيلات خادشة وابتزازها خلال فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الاقامة الخاصة بطليقها .

تحرك أمني

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الاكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بسيون من ضبط طليقها واقتياده إلي ديوان مركز شرطة بسيون .

اتهام متبادل



وبمواجهة طليق البلوجر أيد صحة الواقعة واتهمها بالسب والقذف على صفحات السوشيال ميديا.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في اتهام الطرفين .