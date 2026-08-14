الإمارات تجدد رفضها للإرهاب والتنظيمات المرتبطة بأجندات خارجية

جدد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، تأكيد موقف دولة الإمارات الرافض بشكل قاطع لمختلف أشكال الإرهاب والتطرف وكل ما يستهدف زعزعة أمن الدول واستقرارها، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة هذه التهديدات.

وأكد عبدالله بن زايد تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت، ووقوفها إلى جانبها في الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها، مشيداً بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية الكويتية التي نجحت في إحباط مخطط إرهابي والكشف عن عناصره.

ووفق بيان رسمي لوزارة الخارجية الإماراتية، كان المخطط يتضمن ضبط شبكة مرتبطة بتنظيم داعش المحظور، وكانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية وتجنيد أشخاص.

وشدد الوزير الإماراتي على أن أمن الكويت «جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات»، مؤكداً دعم أبوظبي لكل الإجراءات الكويتية الهادفة إلى حماية المواطنين والمقيمين وصون المكتسبات الوطنية.

ويأتي هذا الموقف في إطار تأكيد الإمارات المتكرر على رفض الجماعات المسلحة والتنظيمات التي تهدد استقرار الدول أو تعمل خارج مؤسساتها.



وفي سياق متصل، أكد عبدالله بن زايد- في يوليو الماضي- موقفاً مماثلاً تجاه المغرب، عقب إعلان إحباط مخططات إرهابية كانت تستهدف أمن الأشخاص والممتلكات، وقال إن تلك المخططات ارتبطت بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم «داعش» في منطقة الساحل. وأشاد حينها بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية المغربية، مؤكداً تضامن الإمارات الكامل مع الرباط.

وتعكس هذه المواقف نهجاً إماراتياً يركز على مكافحة الإرهاب والتطرف وتعزيز التعاون الأمني بين الدول، مع التشديد على حماية سيادة الدول واستقرارها ومواجهة التنظيمات التي تستخدم العنف لتحقيق أهداف سياسية أو أمنية.