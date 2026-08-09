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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

التغيير الأكبر تحت الغطاء.. كل ما تريد معرفته عن تابلت سامسونج القادم

جهازا "Galaxy Tab S12+" و"Galaxy Tab S12
جهازا "Galaxy Tab S12+" و"Galaxy Tab S12
لمياء الياسين

تتجه الأنظار نحو شركة سامسونج (Samsung) العملاقة مع اقتراب الموعد المعتاد للإعلان عن جيلها الجديد من الأجهزة اللوحية الرائدة. 

ووفقاً للنمط الزمني للشركة، يفصلنا شهر واحد فقط عن الإطلاق المتوقع في سبتمبر المقبل لجهازي "Galaxy Tab S12+" و"Galaxy Tab S12 Ultra"، وكلاهما ظهرا مؤخراً في صور توضيحية مسربة منحت الأسواق نظرة أولية على مظهرهما الأمامي والخلفيات الرسمية.

مواصفات أجهزة جالكسي اللوحية

على الجانب الآخر، تكشف الصور المسرّبة عن الملامح والتفاصيل الفنية المتوقعة لأجهزة سامسونج القادمة، وإليك أهم مواصفات أجهزه جالكسي اللوحية.

 

التصميم والواجهة الأمامية

لا تُظهر الصور المسربة أي تغييرات جذرية في لغة التصميم العامة؛ إذ يحتفظ كلا الجهازين بنفس سمك الحواف والمظهر الأمامي العام لسلسلة "Tab S11" السابقة.

 

استمرار نتوء الشاشة (Notch)

 على عكس بعض التوقعات السابقة التي رجّحت استبدال النتوء بثقب صغير داخل الشاشة، تؤكد الصور أن طراز "Galaxy Tab S12 Ultra" لا يزال يحتفظ بالنتوء الأمامي المخصص للكاميرا، في حين يستمر طراز "Tab S12+" في اعتماد الكاميرا المثبتة مباشرة على حافة الشاشة النحيفة.

الشاشات والخلفيات:

 من المتوقع أن يأتي جهاز "Tab S12+" بشاشة Dynamic AMOLED 2X مقاس 12.4 بوصة بتردد 120 هرتز، بينما ينفرد "Tab S12 Ultra" بشاشته الضخمة مقاس 14.6 بوصة.

وتُظهر التسريبات خلفية الشاشة الافتراضية الجديدة التي تميز هذا الإصدار، وتأتي بتدرج لوني بين الأزرق والبنفسجي يتوسطها حرف "S" منمق.

الأداء والعتاد: 

كشفت منصة اختبارات الأداء "Geekbench" أن طراز "Ultra" سيعمل بمعالج "MediaTek Dimensity 9500" القوي، ليكون نقلة نوعية في عتاد السلسلة.

البطارية والملحقات: 

تشير الشائعات إلى زيادة طفيفة في سعات البطارية؛ حيث سيزود طراز "+S12" ببطارية سعتها 10,600 مللي أمبير، بينما يحصل طراز "Ultra" على بطارية ضخمة بسعة 11,600 مللي أمبير. وكالعادة، سينطلق كلا الجهازين مع قلم "S Pen" الشهير داخل علبة البيع، مع توقعات بطرح الأجهزة باللونين الرمادي والفضي.

الدعم البرمجيي

 تماشياً مع سياسة سامسونج المستدامة لأجهزتها الرائدة، من المتوقع أن يدعم كلا الجهازين اللوحيين بسبع سنوات كاملة من تحديثات نظام التشغيل Android والتحديثات الأمنية.

ومع اقتراب موعد الإعلان الرسمي الشهر القادم، لن يطول انتظار عشاق التقنية للتأكد من مدى مطابقة هذه المواصفات والصور المسربة لأرض الواقع.

شركة سامسونج أجهزه جالكسي اللوحية سعات البطارية نظام التشغيل Android التحديثات الأمنية

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