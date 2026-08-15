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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تختبر ميزة طال انتظارها.. قفل التطبيقات بالبصمة على هواتف Galaxy

هواتف Galaxy
هواتف Galaxy
شيماء عبد المنعم

تمنح سامسونج مالكي هواتف Galaxy قدرا كبيرا من التحكم في أجهزتهم، إذ تتيح أدوات مثل Good Lock تخصيص العديد من جوانب الهواتف الذكية. 

ولكن الشركة، بشكل لافت، لم توفر حتى الآن ميزة بسيطة تتيح للمستخدمين قفل التطبيقات بشكل منفصل باستخدام بصمة الإصبع أو وسائل الحماية المعتادة للهاتف.

ويبدو أن هذا الأمر قد يتغير أخيرا مع تحديث One UI 9.5، بعدما اكتشف المسرب Fahad Ali Javed ميزة أصلية لقفل التطبيقات داخل نسخة غير معلنة من النظام تعمل على هاتف Galaxy S26.

وبحسب المعلومات المتاحة، ستتيح الميزة للمستخدم حماية التطبيقات مباشرة من درج التطبيقات، من دون الحاجة إلى نقلها إلى مساحة أخرى أو استخدام حلول إضافية، ما قد يجعلها واحدة من أبسط وأكثر الإضافات فائدة في One UI 9.5.

قفل التطبيقات

قفل التطبيقات بضغطة واحدة

وتشير لقطات الشاشة المسربة إلى أن استخدام الميزة سيكون في غاية السهولة، إذ يكفي الضغط مطولا على أيقونة التطبيق لإظهار زر على شكل قفل. 

وبالضغط عليه، يصبح التطبيق محميا باستخدام وسيلة المصادقة نفسها التي يعتمد عليها المستخدم لفتح هاتف Galaxy، سواء كانت بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه أو رمز قفل الشاشة.

ولا يبدو أن سامسونج تكتفي بمنع الوصول إلى التطبيق نفسه، إذ تشير التسريبات إلى أن عناصر Widgets والاختصارات المرتبطة بالتطبيقات المقفلة ستختفي من الشاشة الرئيسية، كما سيتم إخفاء محتوى الإشعارات الخاصة بها.

ومع ذلك، قد تظل بعض البيانات التي تنشئها التطبيقات المقفلة متاحة لتطبيقات أخرى لديها بالفعل صلاحية الوصول إليها.

بديل أسهل من Secure Folder

وقد تكون الميزة الجديدة أكثر سهولة للاستخدام اليومي مقارنة بخاصية المجلد الآمن Secure Folder الحالية من سامسونج، والتي توفر بيئة منفصلة ومحمية يمكن للمستخدم وضع التطبيقات والملفات والصور والحسابات بداخلها، مع طبقة إضافية من المصادقة.

وتؤكد سامسونج إمكانية إضافة التطبيقات مباشرة إلى هذه المساحة الآمنة، إلا أن قفل التطبيق من مكانه الأصلي قد يكون خيارا أكثر عملية للمستخدمين الذين يريدون حماية تطبيقات محددة دون إنشاء مساحة منفصلة بالكامل.

هل تستعير سامسونج الميزة من أندرويد؟

وبحسب Android Authority، فإن طريقة تنفيذ قفل التطبيقات في One UI 9.5 تبدو مشابهة لميزة App Lock التي اكتشفت مؤخرا في إصدار Android Canary 2608، إذ يفرض كلا النظامين قيودا متقاربة على الإشعارات والأدوات المصغرة وإمكانية وصول التطبيقات الأخرى إلى المحتوى.

لكن هذه المعلومات لا تزال في إطار التكهنات، إذ إن One UI 9.5 لم تعلن عنه سامسونج رسميا حتى الآن، وقد ظهرت بالفعل نسخة مسربة من النظام تعمل على Galaxy S26.

ومن المتوقع أن تكشف سامسونج عن تحديثها الرئيسي المقبل بالتزامن مع إطلاق سلسلة Galaxy S27 في أوائل عام 2027، قبل طرحه لاحقا لهواتف Galaxy الأقدم المؤهلة للحصول على التحديث.

سامسونج هواتف Galaxy قفل التطبيقات

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