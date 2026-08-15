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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«الزراعة»: مصر تحقق إنتاجية تصل إلى 10 أطنان للهكتار من الأرز

ورشة الابتكار الزراعى
ورشة الابتكار الزراعى
شيماء مجدي

استضافت محطة البحوث الزراعية بسخا في محافظة كفر الشيخ، فعاليات ورشة العمل الدولية للابتكار في الأرز 2026 ، تحت شعار «40 عامًا من التميز – مستقبل الأرز والأمن الغذائي»، بمشاركة نخبة من العلماء والخبراء وممثلي المؤسسات البحثية والتنموية الدولية والإقليمية.

ونقل الدكتور مجاهد عمار، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، خلال الجلسة الافتتاحية، نقل تحيات وترحيب علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بالمشاركين، معربًا عن تقديره لمشاركة ممثلي مركز الأرز الأفريقي (AfricaRice)، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمؤسسات الدولية والبحثية، وكافة الشركاء المشاركين في فعاليات الورشة.

وأكد عمار، أن محصول الأرز يمثل محصولًا استراتيجيًا لمصر، لما له من أهمية في تحقيق الأمن الغذائي ودعم المزارعين والاقتصاد الزراعي، مشيرًا إلى ما حققته مصر من تقدم كبير في مجال بحوث الأرز، واستنباط الأصناف والهجن، وإنتاج التقاوي، وتحسين الممارسات الزراعية ونقل التكنولوجيا.

وأشار إلى أن مصر حققت إنتاجية بلغت نحو 10 أطنان للهكتار من محصول الأرز، وهي من أعلى مستويات الإنتاجية على مستوى العالم، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس الجهود المتواصلة للعلماء والباحثين المصريين والمؤسسات البحثية والمزارعين.

وأكد مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، استعداد مصر الكامل لنقل خبراتها وتجاربها في مجال إنتاج الأرز إلى الدول الصديقة حول العالم، وخاصة الدول الأفريقية، من خلال التدريب وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات، وتنفيذ البرامج البحثية والتطبيقية المشتركة.

وأكد استعداد مصر للتعاون مع كافة الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبصفة خاصة في مجال محصول الأرز، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، مشددا على ضرورة الانتقال من تبادل الرؤى والمقترحات إلى خطوات عملية وجادة وواضحة لرسم خارطة طريق للتعاون، تتضمن تحديد الأولويات ومجالات العمل المشترك والبرامج التنفيذية وآليات المتابعة، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة.

وأعرب عمار عن تطلع مصر إلى تعزيز الشراكة مع مركز الأرز الأفريقي (AfricaRice)، ودراسة إمكانية استضافة مركز تميز علمي أو مكتب تمثيلي لمركز الأرز الأفريقي في مصر، ليكون منصة للتعاون العلمي والبحثي والتدريب ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات بين مصر والدول الأفريقية والشركاء الدوليين.

وأوضح أن الإمكانات العلمية والبحثية التي تمتلكها مصر، إلى جانب خبراتها المتراكمة في مجال إنتاج الأرز والتدريب ونقل التكنولوجيا، تؤهلها للقيام بدور محوري في تعزيز التعاون بين شمال أفريقيا ودول أفريقيا جنوب الصحراء في مجال بحوث الأرز والابتكار الزراعي، مؤكدا على أن مواجهة التحديات المستقبلية التي تواجه إنتاج الأرز تتطلب تعزيز الشراكات الدولية، وتبادل الخبرات، ودعم الابتكار العلمي والتكنولوجي، كما اعرب عن تطلعه إلى أن تمثل الورشة بداية لمرحلة جديدة من التعاون القائم على برامج واضحة ونتائج عملية تحقق أثرًا ملموسًا في قطاع الأرز في مصر والدول الأفريقية.

وتناقش الورشة عددًا من المحاور المهمة، من بينها النموذج المصري لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز، وتعزيز الشراكات البحثية، والزراعة الذكية، ونقل التكنولوجيا والابتكار، والتعاون المصري الأفريقي، بما يدعم تطوير نظم إنتاج الأرز في مواجهة تحديات تغير المناخ وندرة المياه واحتياجات الأمن الغذائي.

الأرز الزراعة البحوث الزراعية سخا ورشة العمل

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