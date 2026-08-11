زراعة الشرقية تدعم مشروع الاستزراع السمكي في حقول الأرز

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تواصل دعمها للقطاع الزراعي وتشجيع المشروعات التكاملية التي تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لصغار المزارعين ودعم التنمية الريفية المستدامة.

من جانبه أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بالشرقية قيام المديرية بالمشاركة في تنفيذ المشروع التكاملي لتعظيم الاستفادة من وحدة الأرض والمياه من خلال تربية أسماك البلطي في حقول الأرز حيث تم اختيار مركز الإبراهيمية لتنفيذ المبادرة وتم تنزيل إصبعيات الأسماك على مرحلتين .

وأشار إلى أن المرحلة الأولى شملت مساحة قدرها ٩٥ فدانًا بينما شملت المرحلة الثانية مساحة قدرها ٣٧ فدانًا بعدد ٢٠ ألف إصبعية سمكية وتم استخدام إصبعيات بمتوسط وزن نحو ٥٠ جرامًا للسمكة.

واستعرض وكيل وزارة الزراعة أهم فوائد الاستزراع السمكي في حقول الأرز، مشيراً إلى أن رفع إنتاجية محصول الأرز بنسبة تتراوح من ٥ إلى ١٥ % وتحسين خصوبة التربة وتقليل استخدام الأسمدة النيتروجينية بنسبة تتراوح من ٢٠ إلى ٣٠ % وزيادة الإنتاج السمكي دون استهلاك إضافي من المياه وخفض تكاليف الإنتاج وزيادة صافي العائد للمزارع من خلال الجمع بين الإنتاج الزراعي والإنتاج السمكي ودعم التنمية الريفية المستدامة وخلق فرص عمل وتوفير مصدر بروتين حيواني منخفض التكلفة وتوفير إنتاج سمكي يتراوح من ٢٠٠ إلى ٥٠٠ كجم للفدان في الموسم حسب الإدارة الفنية والمساهمة في تقليل الإنبعاثات الكربونية.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة أن المشروع يمثل تعاونًا تكامليًا بين المؤسسات الحكومية والأهلية والبحثية بهدف تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للفلاحين وصغار المزارعين وزيادة دخلهم حيث أن الجهات الفاعلة في المبادرة تشمل النقابة العامة للفلاحين وصغار المزارعين ومراكز البحوث الزراعية وبحوث الأرز وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والمعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بالعباسة ومديرية الزراعة وجهاز تحسين الأراضي والإرشاد الزراعي وإدارة الأراضي والمياه بمديرية الزراعة.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن النقابة العامة للفلاحين وصغار المزارعين تقدم الدعم المادي للمشروع إلى جانب الدعم التوعوي والإرشادي والتواصل المباشر مع الفلاحين وصغار المزارعين بينما تقدم الجهات البحثية الدعم الفني والعلمي وتعمل الجهات الحكومية المشاركة على متابعة مراحل تنفيذ المشروع والتنسيق مع الجهات المعنية وتنفيذ المشروعات والبرامج ذات الصلة.

يذكر أن المديرية عقدت اجتماعًا لمناقشة مقترح المشروع التكاملي لتعظيم الاستفادة من وحدة الأرض والمياه من خلال تربية أسماك البلطي في حقول الأرز بحضور ممثلين عن المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية والنقابة العامة للفلاحين وصغار المزارعين ومسؤول الثروة السمكية بالمديرية.

وجرى خلال الاجتماع دراسة أسباب توقف المشروع سابقًا والتي شملت سوء المياه المستخدمة في الاستزراع السمكي واستخدام زريعة صغيرة بدلًا من الإصبعيات وعدم التسوية الجيدة للأرض واستخدام المبيدات في مقاومة الحشائش في محصول الأرز إلى جانب عدم توافر التوعية والإرشاد الكافي للمزارعين.

كما ناقش الحلول المقترحة لإعادة تنفيذ المشروع ومن بينها تسوية الأراضي بالليزر ضمن الحملة القومية للنهوض بمحصول الأرز التابعة لجهاز تحسين الأراضي إلي جانب اختيار المساحات التي تتوافر بها المياه بصورة مستمرة وتعميق المصارف والقنوات المستخدمة في الاستزراع إلى نحو ٥٠ سم للحفاظ على المياه وحماية الأسماك.