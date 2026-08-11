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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات مكبرة لرفع الإشغالات وضبط الشوارع وإعادة الانضباط بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
محمد الطحاوي

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بتكثيف الحملات على مدار اليوم، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وإعادة الانضباط والمظهر الحضاري للشوارع، مؤكداً أن الأجهزة التنفيذية شنت حملات موسعة بالتنسيق مع أقسام الإشغالات، استهدفت إزالة كافة صور التعديات والإشغالات التي تعيق حركة المواطنين والمركبات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأضاف أنه في حي أول الزقازيق، قاد يسري راشد رئيس الحي، بالتنسيق مع قسم الإشغالات، حملة مكبرة بمحيط مزلقان الحسنية ومناطق متفرقة بنطاق الحي، أسفرت عن رفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق، وفك التكدسات المرورية التي تعيق حركة السير.

وفي حي ثان الزقازيق، تابع محمد أبو هاشم رئيس الحي تنفيذ حملة إشغالات على مدار اليوم بمحيط شارع طلبة عويضة، ومستشفى المبرة، ومنطقة القومية، ومناطق أخرى بنطاق الحي، حيث تم رفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق، والتنبيه على أصحاب المحال التجارية بالالتزام بخطوط التنظيم وعدم التعدي على الطريق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفي مركز ومدينة ديرب نجم، أشرف أحمد ضاحي رئيس المركز، على تنفيذ حملة بمحيط شوارع المدينة، والنصر، والعروبة، و23 يوليو، وقصر الثقافة، أسفرت عن رفع الإشغالات والتعديات من حرم الطريق وفك التكدسات المرورية، بما يسهم في إعادة الانضباط إلى الشوارع.

وفي فاقوس، تابع أيمن هيكل رئيس المركز، حملة مكبرة بمحيط شوارع مسجد العطار، والنقراشي، وموقف القرين، وبورسعيد، حيث تم رفع الإشغالات المخالفة والتنبيه على أصحاب المحال بالالتزام بخطوط التنظيم وعدم التعدي على حرم الطريق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي ههيا، أشرف عبدالعاطي عبدالفتاح رئيس المركز، على حملة إشغالات بمحيط شارع الجمهورية وشارع أحمد عرابي وامتداده، أسفرت عن رفع الإشغالات المخالفة والتأكيد على أصحاب المحال بضرورة الالتزام بخطوط التنظيم وعدم التعدي على الطريق.

وفي منيا القمح، تابع السيد عبد الرازق رئيس المركز، تنفيذ حملة موسعة بمحيط شوارع سعد زغلول، وميدان المنسي، وشارع هندسة الري، وممشى منيا القمح، والقيسارية، وميدان الشهداء، حيث تم رفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق، والتنبيه على أصحاب المحال بالالتزام بخطوط التنظيم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفي أبو حماد، أشرف محمد الأباصيري رئيس المركز، على تنفيذ حملة إشغالات بمحيط شوارع الجيش، والتحرير، وعمرو بن العاص، أسفرت عن رفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات من حرم الطريق، وفك التكدسات المرورية، وإعادة الانضباط إلى الشوارع.

وفي بلبيس، تابع أشرف عامر رئيس المركز، تنفيذ حملة مكبرة بمحيط شوارع جمال عبد الناصر، وسعد زغلول، وميدان عبد الحليم محمود، ومنطقة المحطة، وأبو بكر الصديق، وبورسعيد، حيث تم رفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق، والتنبيه على أصحاب المحال بالالتزام بخطوط التنظيم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي مشتول السوق، أشرف محمد السواح رئيس المركز، على حملة إشغالات بمحيط طريق 39، أسفرت عن رفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات من حرم الطريق وفك التكدسات المرورية، بما يعزز الانضباط والمظهر الحضاري بالمنطقة.

وأكد محافظ الشرقية استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة، وتكثيف الحملات للتصدي الحاسم لكافة صور الإشغالات والتعديات، وفرض هيبة القانون، والحفاظ على السيولة المرورية والمظهر الحضاري بالشوارع بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

الشرقية محافظ الشرقية السيولة المرورية المظهر الحضاري الأجهزة التنفيذية

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