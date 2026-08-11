القبض على عاطل هدد مواطنا بسلاح أبيض بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة وتهديد أحد المواطنين بإستخدام سلاح أبيض بالشرقية.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 3 / الجارى تبلغ لمركز شرطة أبو كبير بالشرقية من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (عاطل – مقيم بذات الدائرة) لقيامه بممارسة أعمال البلطجة وإعتراض طريقه وإشهار سلاح أبيض وتهديده بإلحاق الأذى به.





أمكن ضبط المشكو فى حقه فى حينه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لخلافات مالية سابقة بينه وبين الشاكى لكون الأخير مدين له بمبلغ مالى ومماطلته فى السداد.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات "مازال قيد الحبس".





