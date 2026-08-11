بسبب خلافات مالية.. ضبط طرفي مشاجرة بالشوم والأسلحة البيضاء بالمقطم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإستخدام أسلحة بيضاء وعصى خشبية بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 9/ الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول: (شخصان ، سيدة "مصابة بكدمات متفرقة")، وطرف ثان : (3 أشخاص "مصابين بجروح وكدمات متفرقة") جميعهم مقيمين بدائرة القسم ، لخلافات مالية بينهم ، قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب بإستخدام "عصى خشبية، وأسلحة بيضاء" محدثين الإصابات المنوه عنها.

أمكن تحديد وضبط طرفى المشاجرة وتم بإرشادهم ضبط (العصى الخشبية والأسلحة البيضاء "المستخدمة فى التعدى")، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





