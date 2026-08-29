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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

السفير علي الحفني : استقرار المنطقة شرط أساسي لتحقيق أجندة التنمية المصرية والصينية

مصر والصين
مصر والصين
رحمة سمير

قال السفير علي الحفني إن زيارة الرئيس الصيني لمصر في هذا التوقيت تحمل قدرًا كبيرًا من التقدير لمصر ولسياستها الخارجية، خاصة في ظل تحركات القاهرة المستمرة من أجل التوصل إلى تسويات سياسية لأزمات المنطقة.

وأوضح أن مصر تسعى بشكل مستمر إلى توظيف الدبلوماسية والتفاوض لمنع التصعيد، والعمل بالتعاون مع شركائها في المنطقة وخارجها من أجل إعادة الاستقرار وتثبيته.

وأشار الحفني إلى أن تحقيق الاستقرار يمثل هدفًا مشتركًا بين مصر والصين، باعتبار أن استقرار الأوضاع شرط أساسي للمضي قدمًا في تنفيذ خطط التنمية ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف أن البلدين لا يزال أمامهما طريق طويل لتحقيق أهدافهما التنموية، موضحًا أن الصين تسعى إلى الوصول بمستوى معيشة المواطن الصيني إلى مستويات تضاهي الدول المتقدمة.

وأكد السفير الأسبق لدى الصين أن الحروب والصراعات، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، لا تقتصر تأثيراتها على الدول الموجودة في بؤرة الصراع، وإنما تمتد إلى مصالح دول أخرى، ومن بينها الصين، بما يؤثر على خططها وأجندتها التنموية.

وقال الحفني إن مصر لديها أيضًا حلم تسعى إلى تحقيقه، يتمثل في تعزيز مكانتها كقوة إقليمية قادرة على تحقيق التنمية ورفع مستوى معيشة المواطن المصري.

وشدد على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تثبيت الاستقرار ومنع التصعيد، مؤكدًا أن هذه الرؤية تمثل إحدى نقاط التوافق الأساسية بين مصر والصين.

الاستقرار_الإقليمي السياسة_الخارجية الدبلوماسية العلاقات_الدولية الصين

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