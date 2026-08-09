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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مصر والصين ترتبطان بشراكة استراتيجية متنامية.. نواب: تعزيز الاستثمارات والصادرات يؤدي لتعميق التعاون الاقتصادي وفتح أسواق جديدة

وزير الاستثمار
وزير الاستثمار
أميرة خلف

-وزير الاستثمار: مصر تستهدف تحقيق توازن أكبر في العلاقات التجارية مع الصين

-برلمانية:تعميق العلاقات الاقتصادية مع الصين يمثل فرصة مهمة أمام مصر للاستفادة من الخبرات 
-برلماني: المرحلة المقبلة تتطلب تحويل الشراكة المصرية الصينية إلى مشروعات استثمارية

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح، أن مصر والصين ترتبطان بشراكة استراتيجية متنامية، مشيرا إلى حرص مصر على تعظيم الاستفادة منها من خلال توسيع الاستثمارات وتعزيز التكامل في سلاسل التوريد، وزيادة الصادرات المصرية إلى السوق الصينية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع نائب وزير التجارة الصيني لي تشنغ قانغ، على هامش مشاركة مصر في الاجتماع السادس عشر لوزراء تجارة تجمع "بريكس" بمدينة جايبور الهندية، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة


وقال الدكتور محمد فريد، إن مصر تستهدف تحقيق توازن أكبر في العلاقات التجارية مع الصين من خلال زيادة الصادرات المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى القطاعات الإنتاجية، إلى جانب تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة؛ بما يدعم التنمية الاقتصادية في البلدين.


في هذا الصدد،ثمنت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار بشأن تنامي الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين، مؤكدة أنه من شأنه أن يساهم في توفير فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاج المحلي، وتقليل فاتورة الاستيراد.

أشارت" أبو زيد" في تصريح لموقع " صدى البلد" إلى أن تعميق العلاقات الاقتصادية مع الصين يمثل فرصة مهمة أمام مصر للاستفادة من الخبرات والإمكانات الصينية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو جذب استثمارات نوعية، وتعزيز الصناعة المحلية، وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري.


وشددت عضو النواب على أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل الشراكة المصرية الصينية إلى مشروعات استثمارية وإنتاجية ملموسة، مع تقديم المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين، بما يعزز ثقة مجتمع الأعمال ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

في سياق متصل، .أشاد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار بشأن تنامي الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين، مؤكدًا أن تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين يمثل خطوة مهمة لدعم الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.


و أوضح" مسعود" في تصريح لموقع " صدى البلد" أن الصين تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر، وإن العمل على زيادة الاستثمارات والصادرات المتبادلة، يفتح آفاقًا جديدة أمام الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية تتيح لها أن تكون بوابة للأسواق الأفريقية والعربية.


وأوضح عضو النواب أن توسيع التعاون المصري الصيني، سيسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، وتوطين الصناعات، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويرفع قدرته على التصدير.

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