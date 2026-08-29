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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مورينيو يرشح نجم ريال مدريد للفوز بالكرة الذهبية

مبابس
مبابس
مجدي سلامة

أطلق البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، السبت، حملة دعم الفرنسي كيليان مبابي، نجم الفريق الأول، للفوز بالكرة الذهبية لعام 2026، عادًا أن هذه الجائزة يجب أن تُمنح لأفضل لاعب في العالم، لا للفائز بكأس العالم أو دوري أبطال أوروبا.

وقال البرتغالي للصحفيين، السبت، عشية مباراة ريال مدريد أمام ملقا في الدوري الإسباني: "أفضل اللاعبين في العالم، هناك اثنان أو ثلاثة أو أربعة منهم، ونحن نعرف من هم، إنهم هنا، بالنسبة لي هناك لاعب واحد صنع التاريخ الصيف الجاري على الصعيد الفردي"، في إشارة إلى مبابي الذي أصبح الهداف التاريخي لكؤوس العالم خلال مونديال 2026.

وأضاف: “لا يمكن منح الكرة الذهبية للاعب لمجرد أنه فاز بدوري أبطال أوروبا أو كأس العالم، بالنسبة لي، يجب أن تذهب الكرة الذهبية إلى أحد أولئك اللاعبين الذين سنفتقدهم إلى الأبد عندما يعتزلون. مارادونا، رونالدينيو، رونالدو نازاريو، كريستيانو رونالدو، ميسي، زيدان، إذا كنا نريد مكافأة دوري أبطال أوروبا، فأعطوها للويس إنريكي، وبالنسبة للمنتخب الإسباني، أعطوها للويس دي لا فوينتي، أما أفضل لاعب في العالم فذلك شيء مختلف، وهو ليس في باريس سان جيرمان ولا في المنتخب الإسباني”.

ويُعد قائد منتخب فرنسا من بين المرشحين للفوز بالكرة الذهبية، بعدما أنهى الموسم الماضي هدافًا للدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم 2026، على الرغم من إخفاقه في إحراز أيّ لقب كبير.

ومن بين منافسيه الإنجليزي هاري كين والإسباني رودري، المتوج بكأس العالم، إضافة إلى الفرنسي عثمان ديمبيليه والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، بطلي أوروبا مع باريس سان جيرمان.

وتصدر مبابي، الذي سجل ثلاثية في الفوز على ريال سوسييداد 4ـ1 الأربعاء الماضي، الصفحة الأولى لصحيفة «آس» الرياضية الصادرة في مدريد، السبت، تحت عنوان: «مبابي يستهدف الكرة الذهبية».

مورينيو كيليان مبابي كأس العالم

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