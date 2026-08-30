منطقة أسوان الأزهرية تكرم رئيس المنطقة بمناسبة ترقيته

كرّمت منطقة أسوان الأزهرية، سيد حسن، رئيس منطقة أسوان الأزهرية، بمناسبة صدور قرار ترقيته وتكليفه رئيسًا للإدارة المركزية للخدمات والوسائل التعليمية بقطاع المعاهد الأزهرية، وذلك بحضور سيد طه، مدير الإدارة العامة للخدمات ورعاية الطلاب، ومحمد حفني، مدير عام وعظ أسوان، وحمدي طه، رئيس منطقة أسوان الأزهرية الأسبق، فضلا عن مديري المراحل ومديري الإدارات التعليمية والعاملين بديوان عام المنطقة وموجهي العموم والموجهين وشيوخ المعاهد والمعلمين.

وأعربت قيادات المنطقة والعاملون بها عن خالص تقديرهم واعتزازهم بما قدمه سيد حسن من جهود، مؤكدين أن ترقيته تأتي تتويجًا لمسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز، ومتمنين له دوام التوفيق والسداد في مهمته الجديدة.

تكريم

وأعرب رئيس منطقة أسوان الأزهرية عن خالص شكره وتقديره لقيادات الأزهر الشريف على منحه هذه الثقة الغالية للعمل من أجل الارتقاء بمنظومة التعليم الأزهري، موجهاً شكره لقيادات المنطقة وجميع العاملين بالإدارات التعليمية والمعاهد على ما بذلوه من جهد وعطاء خلال فترة رئاسته للمنطقة، داعياً إلى ضرورة الحرص على الإخلاص فى عملهم للنهوض بالمنطقة، مؤكدًا أن ما تحقق من نجاحات جاء ثمرةً لتكاتف الجميع وروح الفريق الواحد، داعيًا المولى عز وجل أن يوفقه في مهمته الجديدة، وأن يواصل مسيرة العطاء لخدمة الأزهر الشريف ورسالته.

وفي ختام مراسم التكريم، تم تقديم درع منطقة أسوان الأزهرية ودرع منطقة وعظ أسوان لفضيتله إضافة إلى بعض التكريمات المقدمة من الإدارات التعليمية والمعاهد والعاملين بالمنطقة، وسط مشاعر من المحبة والامتنان، مع خالص الدعوات له بمزيد من النجاح والتوفيق في منصبه الجديد.