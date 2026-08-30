يحيى خالد يتألق ويقود باريس سان جيرمان للتتويج بكأس السوبر الفرنسي لكرة اليد

توج فريق باريس سان جيرمان بلقب كأس الأبطال الفرنسي لكرة اليد «كأس السوبر» لعام 2026، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على حساب مونبلييه بنتيجة 21-20، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء السبت 29 أغسطس، على صالة أرينا دو باي ديه إكس.

وشهدت المواجهة تألقًا لافتًا لنجم منتخب مصر ولاعب باريس سان جيرمان يحيى خالد، الذي ظهر بصورة قوية وأسهم بأدائه المميز في قيادة الفريق الباريسي لحسم اللقب، في مواجهة اتسمت بالقوة والندية حتى اللحظات الأخيرة.

وحرص الكابتن خالد فتحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، على حضور المباراة من المدرجات، لمؤازرة نجله يحيى خالد ودعمه خلال المواجهة، في مشهد يعكس الدعم الكبير الذي يحظى به أحد أبرز نجوم كرة اليد المصرية خلال تجربته الاحترافية في فرنسا.

ونجح باريس سان جيرمان في حسم المباراة بفارق هدف وحيد، ليضيف لقبًا جديدًا إلى خزائنه، ويُتوج للمرة السادسة في تاريخه بكأس الأبطال الفرنسي.

ويواصل يحيى خالد تألقه مع باريس سان جيرمان، بعدما أصبح أحد العناصر المهمة في صفوف الفريق الباريسي، مؤكدًا حضوره القوي على الساحة الأوروبية، ومواصلة رحلة الاحتراف الناجحة التي جعلته واحدًا من أبرز نجوم كرة اليد المصرية.