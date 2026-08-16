الصفقة السادسة.. باريس سان جيرمان يضم لاعبا جديدا

عزَّز نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صفوف فريقه الأول لكرة القدم بضم البلجيكي ميكا جودتس، الجناح الأيسر، السبت، قادمًا من أياكس أمستردام الهولندي بعقدٍ حتى 2031 مقابل 55 مليون يورو.

وأعلن بطل أوروبا الموسمين السابقين في بيانٍ عن صفقته، مشيرًا إلى أن لاعبه الجديد، البالغ 21 عامًا، سيرتدي الرقم 22.

وهذه ثاني صفقةٍ يبرمها النادي السبت، إذ تعاقد مع المهاجم الإسباني فيران توريس من برشلونة مقابل 50 مليونًا، والسادسة خلال سوق الانتقالات الصيفية بقيمةٍ إجماليةٍ 158 مليونًا.

وقال جوردي كرويف، المدير الرياضي لأياكس أمستردام، الذي كشف عن قيمة الصفقة شاملةً المكافآت: «ميكا لاعبٌ ممتازٌ، يتمتع بصفاتٍ مميزةٍ، وسنفتقده بشدة».

أرقامه

ويلعب البلجيكي في أياكس منذ عام 2023، وقدَّم موسمًا استثنائيًّا العام الماضي حيث سجَّل 17 هدفًا، ومرَّر 12 كرةً حاسمةً في الدوري، وحصل على جائزة أفضل لاعبٍ شابٍّ.

ونقل بيان باريس عن جودتس قوله: «فخورٌ للغاية بالانضمام إلى أحد أفضل الأندية في العالم، ولتجربة أجواء ملعب حديقة الأمراء وجماهيره».

ودافع اللاعب عن ألوان منتخب بلاده في أول مباراتين دوليتين له خلال مارس، لكنَّ المدرب الفرنسي رودي جارسيا لم يستدعه إلى تشكيلته لكأس العالم 2026.