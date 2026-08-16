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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

22 أغسطس.. جورج وسوف يلتقي جمهوره في مهرجانات قرطبا بلبنان ويواصل نشاطه الفني

22 أغسطس.. جورج وسوف يلتقي جمهوره في مهرجانات قرطبا بلبنان ويواصل نشاطه الفني
22 أغسطس.. جورج وسوف يلتقي جمهوره في مهرجانات قرطبا بلبنان ويواصل نشاطه الفني
أوركيد سامي

يستعد سلطان الطرب جورج وسوف للقاء جمهوره اللبناني من جديد، من خلال حفل غنائي مرتقب ضمن فعاليات مهرجانات قرطبا في لبنان، والمقرر إقامته يوم السبت الموافق 22 أغسطس الجاري، في أجواء فنية ينتظرها محبو الطرب الأصيل.

وروج جورج وسوف للحفل عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، معربًا عن حماسه لتجدد اللقاء مع جمهوره في مهرجانات قرطبا، حيث نشر بوستر الحفل وعلق قائلًا: «اللقاء بيتجدد السنة في مهرجانات قرطبا 2026.. يوم السبت 22 أغسطس».

ويأتي الحفل ضمن جدول فني حافل يواصل من خلاله جورج وسوف نشاطه الغنائي، حيث يحرص سلطان الطرب على تقديم مجموعة من أشهر أغنياته التي ارتبط بها الجمهور على مدار مسيرته الطويلة، إلى جانب أعماله الغنائية الحديثة.

وعلى الجانب الغنائي، طرح جورج وسوف مؤخرًا أحدث أعماله بعنوان «طمني عالحبايب»، وهي أغنية باللهجة المصرية تحمل طابعًا رومانسيًا وتعيد إلى الأذهان الأجواء التي تميزت بها مجموعة من أغنياته القديمة.

وشهدت الأغنية عودة التعاون بين جورج وسوف والموسيقار صلاح الشرنوبي، في تجربة فنية جديدة تجمعهما بعد نجاحات سابقة، وجاء العمل من كلمات أحمد شتا، وتوزيع رامي الشرنوبي.

وحرص فريق العمل على تقديم الأغنية بروح تجمع بين الأصالة والبساطة، بما يتناسب مع اللون الغنائي الذي اشتهر به جورج وسوف، مع الحفاظ في الوقت نفسه على لمسات موسيقية حديثة.

وصور جورج وسوف أغنية «طمني عالحبايب» في فيديو كليب يحمل أجواء رومانسية مستوحاة من زمن الفن الجميل، حيث ظهر سلطان الطرب داخل أحد القطارات، بينما تدور أحداث الكليب حول قصة حب تجمع بين شاب وفتاة.

واعتمد الكليب على أجواء بصرية تعكس حالة الحنين والرومانسية، بالتزامن مع أداء جورج وسوف للأغنية، لتأتي الصورة متماشية مع طبيعة العمل وكلماته وألحانه.

وتعد «طمني عالحبايب» أحدث إضافة إلى repertoire جورج وسوف الغنائي، الذي يمتد لعقود طويلة قدم خلالها العديد من الأغنيات التي أصبحت من علامات الموسيقى العربية، وحافظ من خلالها على حضوره لدى أجيال مختلفة من الجمهور.

ولا يتوقف النشاط الفني لجورج وسوف عند حفله المرتقب في مهرجانات قرطبا، إذ يستعد سلطان الطرب لإحياء عدد من الحفلات خلال الفترة المقبلة، ضمن جدول فني يتضمن لقاءات مع جمهوره في عدد من المدن العربية والعالمية.

ومن المقرر أن يشارك جورج وسوف في حفلين بلبنان خلال شهري أغسطس وسبتمبر، بالتزامن مع مواصلة جولته الغنائية التي تشمل عددًا من المحطات، من بينها لندن وأستراليا والعراق والأردن.

ويواصل جورج وسوف من خلال هذه الجولة الحفاظ على حضوره القوي على خشبات المسارح، خاصة مع استمرار الإقبال الجماهيري على حفلاته التي يقدم خلالها باقة من أشهر أعماله الغنائية، إلى جانب أحدث أغنياته.

ويترقب الجمهور اللبناني حفل جورج وسوف في مهرجانات قرطبا يوم 22 أغسطس، وسط حالة من الحماس لاستقبال سلطان الطرب والاستمتاع بأشهر أغنياته التي صنعت مكانته الخاصة في عالم الغناء العربي، في ليلة يتوقع أن تجمع بين الطرب الأصيل والأجواء الاحتفالية التي تتميز بها المهرجانات اللبنانية.

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