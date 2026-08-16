شروط واجب توافرها في الكلاب لاصطحابها بالأماكن العامة

وضع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب رقم 29 لسنة 2023، عددًا من القواعد والاشتراطات التي يتعين على أصحاب الكلاب الالتزام بها عند اصطحابها خارج أماكن إيوائها.

وألزمت المادة (12) من القانون مالكي الكلاب باتخاذ مجموعة من الإجراءات عند إخراجها أو التنزه بها خارج أماكن إيوائها.

واشترطت أن تكون الكلاب مكممة ومقيدة بقلادة مناسبة تتيح لصاحبها إحكام السيطرة عليها والتحكم في حركتها أثناء وجودها في الأماكن العامة.

كما حدد القانون شرطًا خاصًا بالكلاب الواردة في الجدول رقم (2) المرفق به، إذ اشترط ألا يقل سن الشخص الذي يتولى اصطحابها عن 18 عامًا.

عقوبات مالية

وحدد القانون عقوبات مالية مغلظة بحق من يخالف ضوابط اصطحاب الكلاب، حيث نصت المادة (15) على فرض غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه على كل من يخالف أحكام المادة (12)، ومن بينها عدم تكميم الكلب أو تقييده عند اصطحابه خارج مكان إيوائه.