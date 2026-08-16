برلمانية: استغلال الثروات التعدينية يُقلل فاتورة الاستيراد ويدعّم الاقتصاد القومي

أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن توجّه الدولة نحو تحويل الثروات التعدينية إلى صناعات متكاملة، تتماشى مع مستهدفات الدولة لتعزيز التصنيع المحلي، موضحة أن هذه الخطوة ستسهم في فتح مجالات واسعة أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفر فرص عمل جديدة، وتدعم نمو الناتج المحلي.



وأضافت "أبو زيد" في تصريح لـ "صدى البلد" أن التوسع في الصناعات التعدينية من سيُسهم أيضًا زيادة قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية، وتعزيز الصادرات، فضلًا عن تقليل فاتورة استيراد المنتجات .

ربط عمليات البحث والاستكشاف وربطها بإنشاء صناعات تحويلية متكاملة



وأشارت عضو النواب إلى أن مصر تمتلك ثروات وإمكانات تعدينية كبيرة، وهو ما يتطلب استكمال جهود تطوير قطاع التعدين وتهيئة المناخ الاستثماري أمام الشركات، إلى جانب التوسع في عمليات البحث والاستكشاف وربطها بإنشاء صناعات تحويلية متكاملة.



جاء ذلك بعد أن عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات تنفيذ حزمة المشروعات الهادفة إلى تعظيم القيمة المضافة من الخامات التعدينية المصرية، وفي مقدمتها خام الفوسفات، من خلال إقامة مجمعات صناعية لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية وحمض الفوسفوريك وغيرها من المنتجات ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة، بالشراكة مع مستثمرين وطنيين وعالميين.