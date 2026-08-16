العالم يستعد لكسوف الأقصر.. علماء الصين وبريطانيا في تحركات مبكرة لرصد ظاهرة 2027

شاركت الدكتورة آمال عبد الله محمد الباحث بقسم ابحاث الشمس و الفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في فعاليات مؤتمر الدراسات المغناطيسية الهيدروديناميكية للشمس (Solar MHD Conference)، الذي عقد بمدينة لا كورونيا بإسبانيا خلال الفترة من 10 إلى 14 أغسطس 2026، والذي تزامن مع الكسوف الشمسي التام الذي شهدته المدينة يوم 12 أغسطس، ويأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون العلمي الدولي والتواجد المصري في المحافل الفلكية العالمية.

مشاركة مصرية مميزة في مؤتمر «ديناميكا الشمس» بإسبانيا.. استعدادات دولية لكسوف الأقصر 2027

وقدمت الدكتورة آمال خلال المؤتمر محاضرة علمية تناولت خلالها "النتائج الأولية حول وجود حبل تدفق خلال ثوران الانبعاث الكتلي الإكليلي (CME) في 15 فبراير 2011"، والتي تم تحليلها باستخدام نموذج المجال غير الخطي الخالي من القوة (NLFFF) ونمذجة الديناميكا المغناطيسية المائية (MHD).

وكان من أبرز نتائج المشاركة فتح آفاق التعاون الدولي حيث شاركت الدكتورة آمال يوم 11 أغسطس (في اليوم السابق للكسوف) مع الفريق العلمي الصيني في التجارب العملية لاختبار أحدث تلسكوب شمسي يمتلكه الفريق.

كما تم التنسيق لتوجيه دعوة رسمية للفريق الصيني من قِبل رئيس قسم أبحاث الشمس والفضاء ،ورئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور باسم نبوي، للمشاركة في عمليات رصد الكسوف الشمسي التام المرتقب بمدينة الأقصر في 2 أغسطس 2027.

كما أعرب الدكتور فيكتور فيدون، الممثل لجامعة شيفيلد بالمملكة المتحدة، عن استعداده التام للتعاون مع المعهد في تنظيم ورشة عمل علمية مشتركة بالتزامن مع رصد الكسوف الشمسي بالأقصر العام القادم 2027 وكذلك توقيع مذكرة تفاهم من اجل اجراء زيارات مشتركة تبادلية بين قسم ابحاث الشمس بالمعهد وجامعة شيفيلد في اطار التعاون العلمي لتبادل الخبرات ورفع مستوي السادة الباحثين لدراسة الاتجاه الحديث لفيزياء الشمس الذي يتجه بقوة نحو الدراسات المغناطيسية الهيدروديناميكية للشمس.