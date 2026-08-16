تحويلات مرورية بمحور محمد حسين هيكل بالقاهرة

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ،وذلك لإستكمال تنفيذ أعمال الإنشائية بمحور محمد حسنين هيكل "المحور الموازى لطريق السويس" عن طريق إنشاء ميدان دوار بتقاطع شارع عمر بن الخطاب مع شارع محمد الكيلانى وذلك عن طريق الغلق الكلى للتقاطع المشار إليه على النحو التالى :-

تحويل حركة سير المركبات يساراً بالإتجاه المقابل " القادم من أسفل كوبرى كمال الجنزورى إتجاه محور الثورة والعودة مرة أخرى إتجاه شارع عمر بن الخطاب " إعتباراً من الساعة 12 مساءً يوم الأحد الموافق 2026/8/16م ولمدة 4 أيام.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.