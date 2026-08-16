ضبط قائد سيارة ومساعده بعد تعريض حياة الركاب للخطر في 6 أكتوبر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "فان" بالسماح لأحد الأشخاص بالتشبث بالسيارة من الخلف حال سيره بأحد الطرق بالجيزة معرضاً حياته والمواطنين للخطر .
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وكلاً من قائد السيارة "لا يحمل رخصة قيادة" ومساعده (مقيمان بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج).
وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بتاريخ 10/ أغسطس الجارى أبان سيرهما بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة لتحميلهما عدد زائد من الركاب فى إطار تحقيق أرباح مالية .
وتم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.