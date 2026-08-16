النيجر تخطط لإنشاء ثالث أكبر مصفاة في غرب إفريقيا باستثمارات 1.9 مليار دولار

وقعت النيجر اتفاقا بقيمة 1.9 مليار دولار لإنشاء مصفاة ومجمع للبتروكيماويات في مدينة دوسو بطاقة إنتاجية تبلغ 100 ألف برميل يوميا، في خطوة تستهدف زيادة تكرير النفط الخام محليا وتعزيز طموح البلاد للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، وفق منصة "بيزنس أفريكا".

ويشمل الاتفاق، تصميم وتمويل وبناء وتشغيل المصفاة، قبل نقل ملكيتها إلى الحكومة بموجب نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية، ومن المتوقع أن يستغرق الإنشاء ثلاث سنوات، على أن تعمل المصفاة لمدة 13 عاما قبل نقلها إلى الدولة.

وستصبح المصفاة الجديدة، عند تشغيلها، واحدة من أكبر مصافي التكرير في غرب إفريقيا، خلف مصفاة دانجوتي في نيجيريا بطاقة 700 ألف برميل يوميا ومصفاة سنتيو أويل في غانا بطاقة 120 ألف برميل يوميا.. وستبلغ طاقتها خمسة أمثال مصفاة زيندر الحالية في النيجر، التي تبلغ قدرتها نحو 20 ألف برميل يوميا.

ويتضمن المشروع أيضا إنشاء خطوط أنابيب ومنشآت لتخزين ونقل المنتجات النفطية ومجمع للبتروكيماويات؛ بما يستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وتوفير فائض من المنتجات المكررة للدول المجاورة، ولا سيما بوركينا فاسو ومالي، في ظل اعتماد النيجر، وهي دولة غير ساحلية، بدرجة كبيرة على سلاسل إمداد خارجية لتوفير الوقود.

يأتي المشروع ضمن مساعي النيجر لتعظيم القيمة المضافة من مواردها النفطية، بعدما بدأت في 2024 تصدير الخام عبر خط أنابيب النيجر-بنين.

ومنحت الحكومة الائتلاف أربعة أشهر لتعبئة التمويل واستكمال الهندسة التفصيلية، فيما يُتوقع إتمام الإغلاق المالي خلال 12 شهرا، ما يجعل تأمين التمويل الخطوة الحاسمة لبدء تنفيذ المشروع وتحويل النيجر إلى مركز إقليمي للطاقة.