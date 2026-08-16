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ترامب يتعهد بتصعيد الضغوط الاقتصادية على إيران
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يتعهد بتصعيد الضغوط الاقتصادية على إيران

دونالد ترامب
دونالد ترامب
هاجر رزق

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد الضغوط الاقتصادية على إيران، فيما تستعد واشنطن لفرض إجراءات جديدة غير مسبوقة على طهران، قد تدخل حيز التنفيذ خلال أيام.

ومنذ اندلاع الحرب في نهاية فبراير، وسَّعت واشنطن العقوبات، لتشمل قطاعات الملاحة والطاقة والمال، كما استهدفت أسطول الظل الذي ينقل النفط الإيراني، وشركات التأمين والكيانات المرتبطة بشراء الأسلحة والعملات الرقمية.

وتأتي هذه التحركات؛ في ظل عقود من العقوبات الأمريكية والدولية على إيران بسبب برنامجها النووي وانتهاكات حقوق الإنسان ودعم جماعات مسلحة.

ومن جهتها، أفادت مصادر مطلعة بأن الوسطاء الباكستانيين والقطريين يواصلون نقل الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران، دون إحراز أي تقدم يذكر، بحسب موقع "أكسيوس".

وأفادت المصادر لـ “أكسيوس”، بأن المسؤولين الباكستانيين يقدّمون قراءات أكثر تفاؤلاً مما تستحقه المناقشات الجارية، وأن إسلام آباد تسعى من وراء ذلك إلى خلق انطباع بوجود زخم حقيقي، أملاً في كسر الجمود القائم، لكن المصادر تؤكد أن الواقع على الأرض لم يتغير.

ويأتي هذا الجمود، في وقت، وصفته وكالة “بلومبرج” سابقا، بأن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران تحول إلى مواجهة طويلة الأمد، لا يلوح في أفقها أي مسار واضح للنهاية.

دونالد ترامب إجراءات جديدة طهران الحرب النفط الإيراني

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