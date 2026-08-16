تراجع مؤشرات خطر الحرائق في اليونان وسط ترقب لانفراجة قريبة بعد أسابيع من الأزمة

خفضت السلطات اليونانية، اليوم /الأحد/ للمرة الأولى منذ أسابيع مستوى خطر حرائق الغابات إلى الفئة الثالثة (المتوسطة)، بعد أن كان مستوى الخطر مرتفع.
وأوضحت تقييمات الحماية المدنية، أن معظم مناطق وسط وجنوب اليونان، بما في ذلك منطقة أثينا الكبرى وجزر بحر إيجة وريثتا وإيفروس (تراقيا) تواجه خطرا من الفئة الثالثة في حين تشهد باقي مناطق البلاد استقرارا عند الفئة الثانية.
وللمرة الأولى منذ أسابيع، تستعد فرق الإطفاء اليونانية المنهكة لالتقاط أنفاسها، وذلك بعد أن خفضت سلطات الحماية المدنية مستوى خطر حرائق الغابات.
وأصدرت أمس /السبت/ تحذيرا من خطر اندلاع حرائق الغابات من الفئة الرابعة (خطيرة للغاية) وشمل التحذير منطقة أتيكا بما في ذلك جزيرة كيفيرا ومنطقتي بيوتيا وإيفيا وجزيرة سكييروس وجزر السيكلاد، إضافة إلى جزيرة كريت.
وينص تحذير "الكود الأحمر" على التعبئة الكاملة لفرق الطوارئ والمعدات ويفرض على السلطات المحلية والإقليمية تفعيل هيئات التنسيق للطوارئ والاستعداد لاحتمال وقوع حرائق غابات.
ودعت السلطات السكان والزوار إلى توخي الحذر الشديد وتجنب الأنشطة التي قد تتسبب في اندلاع حرائق الغابات في ظل استمرار الظروف الجوية الحارة والجافة والرياح النشطة.
يذكر أن موجة الحرائق المدمرة التي اجتاحت البلاد خلال الأسابيع الأخيرة أسفرت عن تفحم آلاف الهكتارات من المساحات الخضراء وأودت بحياة خمسة أشخاص.