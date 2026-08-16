العثور على جثتين وسط حرائق الغابات في جزيرة سالامينا اليونانية

عثر رجال الإطفاء الذين يكافحون حريق غابات في جزيرة سالامينا اليونانية، على جثتين قرب بؤرة اندلاع الحريق، اليوم /الأحد/، وذلك في التجمع السكني الساحلي "بيرستيريا" الواقع جنوبي الجزيرة.

وأعلن جهاز الإطفاء عن إجلاء أربعة أشخاص أصيبوا بحروق، ونقلهم إلى محطة الإسعاف المحلية لتلقي العلاج.

وفي السياق ذاته.. تم إجلاء شخص مسن من منزله في قرية "كاكي فيجلا" الواقعة على بعد أكثر من ثمانية كيلومترات إلى الشمال الشرقي من بيرستيريا. وأكدت السلطات أن خفر السواحل على أهبة الاستعداد لتنفيذ المزيد من عمليات الإجلاء عبر البحر إذا لزم الأمر.

وأوضح جهاز الإطفاء أن الجهود الميدانية تضم 192 رجل إطفاء، إلى جانب تسع وحدات من قوات العمليات الخاصة للغابات التابعة للجهاز، ومتطوعين، فضلاً عن 32 سيارة إطفاء و6 طائرات إطفاء و8 مروحيات.