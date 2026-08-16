قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يتعادل مع مودرن سبورت 2-2 في ختام ودياته استعدادًا للموسم الجديد
حمزة عبدالكريم يسجل هدف التقدم لـ برشلونة في شباك بازل ودياً
سعر الجنيه الذهب في مصر الآن
مصر و7 دول عربية وإسلامية ترفض موقف إسرائيل من خارطة طريق غزة
زفاف بعيدًا عن الأضواء.. تفاصيل حفل كريستيانو رونالدو وجورجينا في البرتغال
حمزة عبد الكريم يسجل هدف تقدم برشلونة على بازل السويسري
سعر الدولار اليوم يتراجع أمام الجنيه.. اعرف آخر الأسعار
محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء الجدد: المواطن أولًا.. وبصمة رئيس الحي يجب أن تظهر في الشارع
عدد الوفيات ارتفع إلى 10.. تفاقم حصيلة أضرار أمطار تشيبا في اليابان
نشأت الديهي يطالب الحكومة بكشف حقيقة أرقام الديون: «الصمت يفتح الباب للتأويلات»
أرسنال بطلا لكأس الدرع الخيرية بعد اكتساج مانشستر سيتي بثلاثية
نيوكاسل يونايتد يتوصل إلى إتفاق لضم عمار ديديتش من بنفيكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حمزة عبدالكريم يسجل هدف التقدم لـ برشلونة في شباك بازل ودياً

حمزة عبدالكريم
حمزة عبدالكريم
عمرو مصطفى

نجح حمزة عبد الكريم، لاعب فريق برشلونة، في تسجيل هدف التقدم لفريقه أمام بازل السويسري، خلال المباراة الودية التي تجمع الفريقين، بعدما شارك كبديل في الشوط الثاني من اللقاء.

من أول لمسة.. حمزة عبدالكريم يسجل هدف التقدم لبرشلونة أمام بازل

 

ودخل حمزة عبدالكريم إلى أرض الملعب والنتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي 1-1، لكنه لم يحتج إلى وقت طويل لإثبات حضوره، حيث تمكن من تسجيل هدف التقدم لبرشلونة من أول لمسة له في المباراة، ليمنح فريقه الأفضلية ويشعل أجواء المواجهة.

وجاء ظهور اللاعب المصري ليؤكد قدرته على استغلال الفرص التي يحصل عليها، بعدما نجح في ترك بصمته سريعًا عقب دخوله إلى أرض الملعب، في واحدة من أبرز لحظات المباراة أمام الفريق السويسري.

وكان برشلونة قد دخل المواجهة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية، إلا أن بازل نجح في إدراك التعادل، لتظل المباراة مفتوحة على جميع الاحتمالات قبل أن يظهر حمزة عبدالكريم ويمنح الفريق الكتالوني هدفًا مهمًا في توقيت مؤثر.

ويأمل برشلونة في الحفاظ على تقدمه خلال الدقائق المتبقية من المباراة، والخروج بالانتصار، بينما يسعى بازل للعودة من جديد وتعديل النتيجة، في ظل استمرار المنافسة القوية بين الفريقين.

حمزة عبد الكريم يثبت أقدامه مع برشلونة 

 

ويحظى حمزة عبدالكريم باهتمام كبير، خاصة مع دخوله كبديل وقدرته على صناعة الفارق بشكل مباشر، بعدما احتاج إلى لمسة واحدة فقط لهز شباك المنافس ومنح برشلونة التقدم.

ويعكس الهدف أهمية البدلاء في المباريات، بعدما نجح اللاعب في استغلال مشاركته القصيرة بأفضل طريقة ممكنة، ليصبح أحد أبرز لاعبي اللقاء بعد تسجيله هدفًا حاسمًا عقب نزوله مباشرة.

ومن المنتظر أن تشهد الدقائق الأخيرة إثارة كبيرة، في ظل محاولة برشلونة تأمين تقدمه، بينما يبحث بازل عن هدف التعادل والعودة إلى المباراة من جديد.
 

حمزة عبدالكريم برشلونة بازل بازل السويسري الدوري الإسباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم العالي

الطب 85% والأسنان 79% والهندسة 68%.. إعلان الحدود الدنيا لكليات الجامعات الأهلية

المتهم

القصة الكاملة من ليبيا لـ الشوش.. فيديوهات أشعلت غضب زوج بسوهاج وانتهت بمقتل زوجته وشابين

موعد المولد النبوي الشريف

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

سعر الذهب

1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التحركات الأخيرة

عداد الكهرباء

نصيحة..اشحن كارت عداد الكهرباء من الشركة كل 3 أشهر

الزوج والزوجة

كانوا مسافرين يقضوا شهر العسل .. وفاة عروس بعد أسبوع من جوازها

مشغولات ذهبية

أعلى مستوى في 9 أسابيع.. أسعار الذهب الآن في الأسواق

محمد صلاح

تعاقدنا مع الأهم .. رئيس بشكتاش يكشف سبب فشل انتقال محمد صلاح ويؤكد: المدرب رفض الصفقة

ترشيحاتنا

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

الانتهاء من المقابلات الشخصية لـ636 متقدما لمسابقة القيادات المحلية والبيئية

تنفيذ خطط العمل البيئي والرقابي والتوعوي بالمحافظات

وزيرة البيئة: تنفيذ 108 حملات تفتيشية على المنشآت الصناعية والخدمية

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

إنتهاء المقابلات الشخصية لـ636 من المتقدمين لمسابقة الوظائف القيادية بمحليات المحافظات

بالصور

صور خاصة قبل انطلاق عرض مسلسل بنج كلي.. الليلة

مسلسل بنج كلي
مسلسل بنج كلي
مسلسل بنج كلي

بملابس ملفتة.. زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم

زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم
زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم
زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم

بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي أحمد زاهر

بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر
بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر
بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر

أهلها افتكروها ماتت.. سحر رامي تكشف كواليس احتجازها لمدة سنة في إيران بسبب الثورة| فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي

فيديو

أحمد ماهر

بسبب رأفت الهجان.. أحمد ماهر يروي أزمته مع أشرف زكي

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

أهلها افتكروها ماتت.. سحر رامي تكشف كواليس احتجازها لمدة سنة في إيران بسبب الثورة| فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

محدش قالى تعالي .. سحر رامي تحسم موقفها من الاعتزال | فيديو

حفل محمد رمضان

تحر..ش واستغاثات.. ماذا حدث بحفل محمد رمضان في الساحل الشمالي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

المزيد