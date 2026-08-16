حمزة عبدالكريم يسجل هدف التقدم لـ برشلونة في شباك بازل ودياً

نجح حمزة عبد الكريم، لاعب فريق برشلونة، في تسجيل هدف التقدم لفريقه أمام بازل السويسري، خلال المباراة الودية التي تجمع الفريقين، بعدما شارك كبديل في الشوط الثاني من اللقاء.

من أول لمسة.. حمزة عبدالكريم يسجل هدف التقدم لبرشلونة أمام بازل

ودخل حمزة عبدالكريم إلى أرض الملعب والنتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي 1-1، لكنه لم يحتج إلى وقت طويل لإثبات حضوره، حيث تمكن من تسجيل هدف التقدم لبرشلونة من أول لمسة له في المباراة، ليمنح فريقه الأفضلية ويشعل أجواء المواجهة.

وجاء ظهور اللاعب المصري ليؤكد قدرته على استغلال الفرص التي يحصل عليها، بعدما نجح في ترك بصمته سريعًا عقب دخوله إلى أرض الملعب، في واحدة من أبرز لحظات المباراة أمام الفريق السويسري.

وكان برشلونة قد دخل المواجهة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية، إلا أن بازل نجح في إدراك التعادل، لتظل المباراة مفتوحة على جميع الاحتمالات قبل أن يظهر حمزة عبدالكريم ويمنح الفريق الكتالوني هدفًا مهمًا في توقيت مؤثر.

ويأمل برشلونة في الحفاظ على تقدمه خلال الدقائق المتبقية من المباراة، والخروج بالانتصار، بينما يسعى بازل للعودة من جديد وتعديل النتيجة، في ظل استمرار المنافسة القوية بين الفريقين.

حمزة عبد الكريم يثبت أقدامه مع برشلونة

ويحظى حمزة عبدالكريم باهتمام كبير، خاصة مع دخوله كبديل وقدرته على صناعة الفارق بشكل مباشر، بعدما احتاج إلى لمسة واحدة فقط لهز شباك المنافس ومنح برشلونة التقدم.

ويعكس الهدف أهمية البدلاء في المباريات، بعدما نجح اللاعب في استغلال مشاركته القصيرة بأفضل طريقة ممكنة، ليصبح أحد أبرز لاعبي اللقاء بعد تسجيله هدفًا حاسمًا عقب نزوله مباشرة.

ومن المنتظر أن تشهد الدقائق الأخيرة إثارة كبيرة، في ظل محاولة برشلونة تأمين تقدمه، بينما يبحث بازل عن هدف التعادل والعودة إلى المباراة من جديد.

