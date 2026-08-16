ماذا قدم مرموش مع مانشستر سيتي أمام أرسنال في كأس الدرع الخيرية؟

استهل الدولي المصري عمر مرموش موسمه الجديد مع مانشستر سيتي بالمشاركة أمام أرسنال في نهائي الدرع الخيرية، في المباراة التي حسمها الفريق اللندني بثلاثة أهداف دون رد، ليضيف أول بطولة إلى خزائنه في الموسم الجديد.

ماذا قدم مرموش مع مانشستر سيتي أمام أرسنال

واكتفى مرموش بمتابعة بداية اللقاء من مقاعد البدلاء، قبل أن يمنحه الجهاز الفني لمانشستر سيتي فرصة المشاركة مع انطلاق الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 53، بحثًا عن تنشيط الجانب الهجومي وتقليص الفارق أمام أرسنال.

وكان أرسنال قد فرض تفوقه مبكرًا، بعدما احتاج إلى 23 ثانية فقط لافتتاح التسجيل عن طريق ريكاردو كالافيوري، قبل أن يضيف كاي هافيرتز الهدف الثاني، فيما تكفل مارتن أوديجارد بإكمال ثلاثية الفريق اللندني، ليحسم الجانرز اللقب لصالحهم.

ورغم مشاركة مرموش لمدة 37 دقيقة، فإنه لم يتمكن من ترك بصمته الهجومية المعتادة، إذ لم يسدد أي كرة على مرمى أرسنال، كما لم ينجح في تسجيل أو صناعة الأهداف خلال الفترة التي قضاها داخل الملعب.

أرقام مرموش أمام أرسنال

وبحسب شبكة «سوفا سكور» المتخصصة في الإحصائيات، لمس مرموش الكرة 13 مرة خلال مشاركته، ونجح في تمرير 11 كرة جميعها صحيحة، ليحقق نسبة نجاح كاملة بلغت 100% في التمريرات التي نفذها.

كما حافظ اللاعب المصري على دقة تمريراته داخل نصف ملعب أرسنال، بينما فقد الاستحواذ على الكرة مرة واحدة فقط، ولمس الكرة مرة واحدة بشكل غير ناجح.

وعلى الصعيد الدفاعي، لم يقدم مرموش أرقامًا بارزة، لكنه تمكن من الفوز بإحدى المواجهات الأرضية التي خاضها.

وتعد مواجهة أرسنال الظهور الأول لمرموش مع مانشستر سيتي في الموسم الجديد، ويسعى اللاعب المصري خلال الفترة المقبلة للحصول على دقائق لعب أكبر وإثبات قدرته على صناعة الفارق مع الفريق السماوي في الموسم الجديد.