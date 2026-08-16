عمرو فاروق: مشروع الإخوان التنظيمي انتهى.. لكن حربهم الأيديولوجية من الخارج مستمرة

أكد الباحث عمرو فاروق، المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، أن الدولة المصرية تواجه تحديات جسيمة في ظل "حزام ناري" يحيط بها من كافة الاتجاهات الاستراتيجية (شرقاً وغرباً وجنوباً). وأوضح فاروق، خلال لقائه في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن جماعة الإخوان الإرهابية تحاول استغلال هذا المناخ الإقليمي المتوتر لشن هجمات إعلامية ممنهجة ضد الدولة، مشيراً إلى أن المشروع التنظيمي للجماعة قد تراجع، إلا أن فكرها وأيديولوجيتها لا يزالان يشكلان خطراً عبر التحول لمسارات وأشكال مختلفة تستهدف زعزعة الاستقرار.



وأوضح فاروق أن الجماعة تعتمد بشكل مكثف على منصات إعلامية وصفحات مشبوهة تُدار من الخارج، تهدف لرفع وتيرة التحريض ضد مصر بشكل غير منطقي. وأشار إلى أن هذه الكيانات تتعمد توظيف ذكرى أحداث معينة، مثل فض اعتصام رابعة أو بيان 3 يوليو، لإعادة تصدير صور ومشاهد مغلوطة تهدف إلى إثارة الرأي العام الداخلي من جهة، والضغط على دوائر صنع القرار في الغرب من جهة أخرى، في محاولة يائسة لوضع الدولة المصرية دائماً تحت طائلة الاتهام والضغط الدولي.

وشدد الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة على ضرورة فهم المواطن لكيفية تفكير هذا العدو الذي لا يعترف بلغة القانون أو المنطق، بل يعتمد على "التآمر الممنهج" واستغلال الفرص.

ولفت فاروق إلى أن الجماعة الإرهابية لا تزال تواصل مخططاتها منذ 13 عاماً وحتى اللحظة، مؤكداً أن مصر تدفع ثمن ثباتها في مواجهة هذه الأزمات، وأن مواجهة هذا الفكر تتطلب يقظة مستمرة وفضحاً دائماً لممارساتهم التي تهدف لمحو الدولة المصرية وسلب سيادتها.