السفير محمد حجازي: الإرادة المصرية تتحرك لتنفيذ خطة الطريق بشأن غزة

أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الإرادة المصرية تتحرك على مستوى القيادة وكافة أجهزة الدولة من أجل الوصول إلى تنفيذ فعلي لخطة الطريق، موضحًا أن الجهود المصرية لا تقتصر على المسار السياسي، وإنما تشمل مختلف المستويات المرتبطة بالقضية الفلسطينية.

السفير محمد حجازي: لقاء السيسي وكوشنر يعكس تحركًا مصريًا رفيع المستوى بشأن غزة الوسطاء مصر وتركيا وقطر يؤكدون دعمهم للجهود الأمريكية الهادفة إلى إرساء الاستقرار والهدوء بقطاع غزة

وقال السفير محمد حجازي، خلال مداخلة ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة": "وبالتالي تجتمع الإرادة المصرية وجهودها الدبلوماسية، وعلى مستوى القمة، وعلى مستوى كافة أجهزة الدولة، للخروج بشكل من أشكال التنفيذ الفعلي لخطة الطريق التي وضعها ميلادينوف".

وأشار إلى أن حركة حماس، بعد مباحثات طويلة في القاهرة وعلى مدار عدة أشهر مع مختلف الفصائل الوطنية، طرحت رؤية تتعلق بطريقة تسليم السلاح، معتبرًا أن ذلك يمثل تنازلًا مهمًا واستراتيجيًا.

وقال: "وجاءت حركة حماس بعد مباحثات طويلة في القاهرة ولعدة أشهر مع كافة الفصائل الوطنية برؤية تتعلق بطريقة تسليم السلاح، وده أتصور تنازل هام واستراتيجي".