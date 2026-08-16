عمرو جمال يكشف تفاصيل مشاركته في «الأمير» مع أحمد عز وتوبا بويوكستون

يتواجد الفنان عمرو جمال حاليًا في العاصمة السعودية الرياض، حيث يواصل تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل «الأمير»، الذي يجمع توليفة من النجوم المصريين والعرب والعالميين، في تجربة درامية ضخمة من المنتظر عرضها خلال عام 2027.

وكشف عمرو جمال، خلال صور خاصة من كواليس التصوير، عن جانب من الشخصية التي يجسدها في العمل، حيث يظهر مرتديًا الزي الرسمي في دور ضابط أمن وطني، ضمن شخصية تدخل في عدد من مشاهد الأكشن والتشويق، في تجربة مختلفة له على مستوى طبيعة الدور.

وعن تحضيراته للشخصية، أوضح عمرو جمال أنه خضع على مدار 3 أشهر لتدريبات مكثفة شملت تغيير شكل الجسم، والمصارعة والتدريبات القتالية واستخدام السلاح، مؤكدًا أن هدفه كان تقديم ضابط يتمتع بالمصداقية والكفاءة أمام الجمهور.

ويشارك في بطولة «الأمير» إلى جانب النجم أحمد عز، والنجمة التركية توبا بويوكستون، والنجم الإسباني بيدرو ألونسو، الشهير بشخصية «برلين» في مسلسل «La Casa de Papel»، إلى جانب بول أندرسون، ومريم أوزرلي، وأمينة خليل، وسامي الشيخ، وياسمينا العبد، وعدد آخر من الفنانين.

وعن العمل مع النجوم العالميين، أعرب عمرو جمال عن سعادته بالتجربة، مؤكدًا أن مشاركته مع أحمد عز وبيدرو ألونسو كانت شرفًا كبيرًا له، وأن العمل مع فنانين من مدارس وثقافات مختلفة أتاح له فرصة للتعلم والتطور، مشيرًا إلى أن التجربة أثمرت أيضًا عن صداقات حقيقية.

ويأتي المسلسل من إخراج المخرج العالمي ستيفن هوبكنز، ومن فكرة معالي المستشار تركي آل الشيخ، وتأليف صلاح الجهيني، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والتشويق، حول ضابط مصري يدخل في مهمة شديدة الخطورة، تتشابك خلالها العمليات السرية والمطاردات والصراعات الدولية، ضمن أحداث تمتد بين أكثر من دولة.

وأكد عمرو جمال أن «الأمير» لا يقتصر طموحه على السوق العربي، موضحًا أن فريق العمل يقدم مشروعًا يتمتع بطموح عالمي، من حيث مستوى التنفيذ والصورة والحكي، معربًا عن فخره بكونه جزءًا من تجربة وصفها بأنها واحدة من أكبر التحديات في مشواره الفني.

ويخوض عمرو جمال خلال «الأمير» أحدث بطولاته في عالم الدراما، بعد لفت انتباه الجمهور ببطولة حكاية «أنت وحدك» في مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو»، كما ظهر خلال الموسم الرمضاني في مسلسل «رأس الأفعى» مع النجوم أمير كرارة وشريف منير.