ابني مات وأقرأ القرآن له وأخطئ فهل يصل الثواب له؟.. أمين الإفتاء يجيب

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من سيدة تقول فيه: "أنا سيدة كبيرة أبلغ من العمر 75 عامًا، توفي ابني وهو شاب وكان بارًا بي، وأنا أقرأ له القرآن وأهب له ثواب القراءة، فهل يصل إليه الثواب كاملًا رغم أنني أحيانًا أخطئ في القراءة؟"، داعيًا لها بالصبر والثبات، قائلًا: "نسأل الله تبارك وتعالى أن يربط على قلبها، وأن يرزقها الصبر، وأن يجعل هذا الابتلاء في ميزان حسناتها، وأن يرحم ابنها رحمة واسعة".

هل يصل ثواب قراءة القرآن لابني المتوفى؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن فقدان الأبناء من أعظم الابتلاءات التي يمر بها الإنسان، إلا أن الصبر والاحتساب يرفعان الدرجات عند الله، مستشهدًا بما ورد في السنة النبوية من فضل من يصبر على هذا البلاء، وأن الله سبحانه وتعالى يعوضه خيرًا في الآخرة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشّر من فقد ولده وصبر بما يُعرف بـ"بيت الحمد" في الجنة، حيث يقول الله تعالى لملائكته إذا قبضوا روح ولد عبده: "ماذا قال عبدي؟" فيقولون: حمدك واسترجع، فيقول: "ابنوا لعبدي بيتًا في الجنة وسموه بيت الحمد"، مؤكدًا أن هذا من أعظم صور التكريم الإلهي للصابرين.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن ثواب الأعمال الصالحة يصل إلى الميت بإذن الله، وهو ما ذهب إليه جمهور من العلماء، خاصة من الحنفية والحنابلة، حيث يصل ثواب قراءة القرآن، والصدقة، والحج، والعمرة، بل وسائر النوافل إذا نواها الإنسان ووهب ثوابها للميت، فيكون ذلك نفعًا له ورفعة في درجاته.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن من يقرأ القرآن ويجد فيه مشقة أو يخطئ أثناء القراءة لا يُنقص ذلك من الأجر، بل قد يزيده، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران»، موضحًا أن ما تقوم به هذه السيدة من قراءة القرآن لابنها يصل إليه كاملًا بإذن الله، وعليها أن تواصل الدعاء له والاحتساب، فذلك من أعظم البر بعد الوفاة.