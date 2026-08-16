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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

حج الجمعيات الأهلية 2027.. موعد التقديم والشروط والفئات الممنوعة

حج الجمعيات الأهلية 2027.. موعد التقديم والشروط والفئات الممنوعة
حج الجمعيات الأهلية 2027.. موعد التقديم والشروط والفئات الممنوعة
عبد الفتاح تركي

يستعد الراغبون في أداء فريضة الحج من أعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية لبدء إجراءات التقديم لموسم حج الجمعيات الأهلية 1448هـ - 2027م، بعدما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي فتح باب استقبال الطلبات اعتبارًا من الثلاثاء 18 أغسطس 2026، على أن يستمر التسجيل حتى الاثنين 31 أغسطس 2026، مع التأكيد على عدم الالتفات إلى أي طلبات تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد، وذلك وفق أحدث إعلان رسمي صادر عن الوزارة اليوم الأحد 16 أغسطس 2026.

وأعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، مجموعة من الضوابط والشروط الخاصة بموسم حج الجمعيات الأهلية، وتشمل قواعد مرتبطة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، وشروطًا خاصة بالمتقدمين، وضوابط تتعلق بالسن والمرافق والحالة الصحية، إلى جانب قواعد التسجيل وعدم التقديم من أكثر من جهة، بما يستهدف تنظيم عملية التقديم واختيار الحجاج المستوفين للشروط.

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متى يبدأ التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2027؟

يبدأ استقبال طلبات التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2027 يوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026، ويستمر حتى الاثنين 31 أغسطس 2026، ولن يتم الالتفات إلى أي طلب يقدم بعد انتهاء هذه الفترة، ولذلك يتعين على الراغبين في أداء مناسك الحج استكمال إجراءاتهم خلال المدة المحددة، والتأكد من صحة البيانات والمستندات المقدمة قبل اعتماد الطلب.

وتأتي هذه المواعيد ضمن موسم حج 1448هـ - 2027م، وتستهدف أعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستوفية للضوابط، حيث تتولى الجهات الأهلية مراجعة بيانات الراغبين في الحج قبل إرسال الطلبات إلى الإدارات الاجتماعية المختصة، بما يتيح استكمال الإجراءات المنظمة للمشاركة في القرعة الإلكترونية.

ما شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2027؟

تشترط وزارة التضامن الاجتماعي أن تكون الجمعية أو المؤسسة الأهلية خاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل تاريخ 1 يوليو 2026، مع عدم إقامة أي دعاوى قضائية لحل الجمعية أو المؤسسة أو مجلس أمنائها من الجهة الإدارية أو إحالتها إلى النيابة العامة.

رسوم حج الجمعيات الأهلية 2026

وبالنسبة إلى المتقدم، يشترط أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، وأن يكون مسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا، بينما يشترط بالنسبة إلى المؤسسات الأهلية أن يكون المتقدم أحد أعضاء مجلس الأمناء أو المؤسسين.

كما يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية وكامل الأهلية لأداء مناسك الحج، وألا يكون قد أدى فريضة الحج من قبل طوال حياته، ويتم التحقق من هذا الشرط بالنسبة إلى الحجاج الفائزين بالقرعة بعد إعلان النتيجة، من خلال تقديم شهادة التحركات.

وتتضمن الضوابط أيضًا شرطًا يتعلق بالسن، إذ يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا، ويتم احتساب السن في تاريخ 28 يناير 2027 الموافق 20 شعبان 1448هـ، مع استثناء المرافق لأحد الوالدين من هذا الشرط، بشرط ألا يقل عمره عن 18 عامًا، كما لا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.

هل يمكن التقديم في أكثر من جهة للحج؟

لا يسمح للمتقدم بالتسجيل لأداء الحج من خلال أكثر من جهة، سواء حج الجمعيات الأهلية أو حج السياحة أو قرعة وزارة الداخلية، حيث يتم تسجيل الطلب الأول على البوابة المصرية الموحدة للحج، ولا يسمح بتسجيل المواطن مرة أخرى من خلال جهة أخرى.

حج الجمعيات الاهلية

كما تشترط الوزارة أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ التسجيل، وهو ما يجعل مراجعة صلاحية البطاقة من الخطوات المهمة قبل تقديم الطلب، إلى جانب التأكد من تطابق البيانات الواردة في المستندات مع البيانات التي يتم تسجيلها ضمن إجراءات التقديم.

ما شروط وجود مرافق في حج الجمعيات الأهلية؟

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي ضوابط محددة بشأن وجود المرافق، إذ يشترط وجود مرافق للمتقدمين الذين تزيد أعمارهم على 75 عامًا، ويتم احتساب السن في 28 يناير 2027 الموافق 20 شعبان 1448هـ.

كما يشترط وجود مرافق من نفس جنس الحاج بالنسبة إلى أصحاب الإعاقة الحركية أو البصرية الذين تستدعي حالتهم بالضرورة وجود مرافق، وفقًا للتقرير الطبي الصادر من المستشفيات المعتمدة طبقًا لبيان وزارة الصحة، وذلك لضمان قدرة الحاج على أداء المناسك وفق حالته الصحية.

حج الجمعيات

كيف يتم التسجيل في حج الجمعيات الأهلية 2027؟

تتولى الإدارات الاجتماعية توزيع النموذج المعد لطلب الحج على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستوفية للشروط في دوائر عملها، ثم يقوم الراغبون في أداء الفريضة باستيفاء النموذج وتقديمه إلى الجمعية أو المؤسسة التابعين لها، مع قيام الجهة بمراجعة البيانات والتأكد من صحتها قبل اعتماد الطلب.

ويجوز أن تضم الاستمارة الواحدة بحد أقصى ثلاثة أعضاء من الأقارب، ثم تقدم الطلبات بعد اعتمادها من الجمعية أو المؤسسة إلى الإدارة الاجتماعية التابعة لها، على النموذج المستوفي لجميع البيانات، مرفقًا به صورة بطاقة الرقم القومي السارية لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخها، وذلك خلال فترة التقديم المحددة.

وتتحمل الجمعية أو المؤسسة مسؤولية مراجعة بيانات المتقدمين والتوقيع على صحتها، وفي حال ثبوت عدم صحة بيانات المتقدم أو عدم قدرته على أداء مناسك الحج لأسباب صحية، يمكن أن توقع الجزاءات على الجمعية أو المؤسسة، بما في ذلك الحرمان من تقديم طلبات الحج في الموسم القادم.

وصول بعثة حج الجمعيات الأهلية بأسيوط إلى جدة

ما الحالات الصحية الممنوعة من التقديم في حج الجمعيات 2027؟

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، وفق تعليمات وزارة الصحة المصرية، مجموعة من الحالات المرضية التي لا يسمح لها بالتقدم لأداء مناسك الحج، نظرًا إلى كون أصحابها أكثر عرضة للمخاطر الصحية والعدوى خلال التجمعات البشرية وأثناء أداء المناسك.

وتشمل الحالات الممنوعة مرضى الفشل الكلوي الذين يحتاجون إلى جلسات غسيل كلوي، ومرضى تليف الرئة، وحالات السمنة المفرطة المرضية، والحالات المتقدمة من أمراض القلب والأوعية الدموية، والحالات المتقدمة من تليف الكبد، إضافة إلى مرضى السرطان النشط الذين يتلقون العلاج الكيميائي أو الإشعاعي أو البيولوجي.

كما تشمل الضوابط السيدات الحوامل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وحالات الحمل الخطر في جميع مراحله، إلى جانب الحالات النفسية أو العقلية التي تؤثر في الإدراك، ومرضى ألزهايمر، وحالات الشيخوخة المصحوبة بالخرف، فضلًا عن الأمراض المعدية النشطة التي تمثل خطرًا على الصحة العامة وسط التجمعات، ومن بينها «السل الرئوي المفتوح وبعض الحميات النزفية».

هل يمكن إعادة الفحص الطبي بعد الفوز بالقرعة؟

تمنح الضوابط المؤسسة القومية لتيسير الحج الحق في طلب إعادة الفحص الطبي للحجاج الفائزين بالقرعة، بهدف التحقق من قدرتهم الصحية على أداء مناسك الحج ومدى انطباق الشروط الصحية عليهم، على أن يتم إجراء الفحص في المستشفيات التي تحددها إدارة المؤسسة.

ويحق للمؤسسة استبعاد الحالات التي يثبت عدم قدرتها الصحية على أداء المناسك، وهو إجراء يأتي ضمن الضوابط الصحية المنظمة لموسم حج الجمعيات الأهلية 2027، بهدف حماية الحجاج وضمان قدرة الفائزين بالقرعة على تحمل المتطلبات البدنية والصحية المرتبطة بأداء الفريضة.

ما أهم الأوراق المطلوبة للتقديم في حج الجمعيات؟

يتعين على المتقدم استيفاء نموذج طلب الحج بالبيانات المطلوبة، وإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي السارية لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ التسجيل، إلى جانب بيانات المرافق والمستندات المطلوبة في الحالات التي تستدعي وجود مرافق، بينما ترتبط المستندات والتقارير الطبية بإجراءات الفحص والضوابط الصحية المحددة من الجهات المختصة.

وتقوم الجمعية أو المؤسسة الأهلية بمراجعة بيانات المتقدم قبل إرسال الطلب إلى الإدارة الاجتماعية المختصة، ولذلك يجب التأكد من دقة جميع البيانات المقدمة، خاصة أن الجهة الأهلية تتحمل مسؤولية صحة البيانات التي تعتمدها في طلبات الحج.

ما الموعد النهائي للتقديم في حج الجمعيات 2027؟

يظل الاثنين 31 أغسطس 2026 هو الموعد النهائي لاستقبال طلبات حج الجمعيات الأهلية لموسم 1448هـ - 2027م، ولن يتم الالتفات إلى أي طلبات تقدم بعد هذا التاريخ، ولذلك ينبغي للراغبين في المشاركة استكمال إجراءات التسجيل خلال المدة الرسمية وعدم الانتظار حتى الساعات الأخيرة من فترة التقديم.

نتيجة حج الجمعيات 2025 عبر بوابة الحج المصرية

ومع بدء التقديم الثلاثاء 18 أغسطس 2026، يتركز اهتمام المتقدمين حاليًا على استيفاء شروط العضوية والجنسية والسن والحالة الصحية، والتأكد من صلاحية بطاقة الرقم القومي، وعدم التسجيل في أكثر من جهة، إلى جانب مراجعة البيانات قبل تقديم الطلب إلى الجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة، بما يضمن دخوله الإجراءات الرسمية لموسم حج 1448هـ - 2027م وفق الضوابط المعلنة.

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