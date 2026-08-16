نائب جمهوري: تصريح ترامب بعدم علمه بنقص الصواريخ "مثير للقلق"

أعرب النائب الجمهوري دون بيكون، عن قلقه إزاء تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه لم يكن على علم بنقص بعض الأسلحة، من بينها صواريخ كروز وصواريخ باتريوت.

وقال النائب الجمهوري -في تصريح لشبكة "سي بي إس نيوز" اليوم الأحد- "هذا ليس بالأمر الجيد. أعتقد أن هذه هي المشكلة الرئيسية. لقد خضنا هذه العمليات، ويبدو أن هناك انعداماً في الشفافية".

وأضاف بيكون أنه يأمل أن يبحث الكونجرس مسألة ما وصفه بانعدام الشفافية لدى عودته من عطلة أغسطس، في ظل تصاعد التساؤلات بشأن جاهزية مخزونات الأسلحة الأمريكية وكيفية إدارة الموارد العسكرية.