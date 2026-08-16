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كوبر : USS أبراهام أسقطت أكثر من 200 طائرة مسيّرة تابعة للحرس الثوري الإيراني
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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كوبر : USS أبراهام أسقطت أكثر من 200 طائرة مسيّرة تابعة للحرس الثوري الإيراني

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أكد قائد القيادة الوسطى الأمريكية الأدميرال براد كوبر أن فريق "يو إس إس أبراهام لينكولن" أسقط خلال أشهر ، أكثر من 200 طائرة مسيّرة تابعة للحـ.رس الثـ.وري الإيراني كانت تهدد الملاحة الدولية والقوات الأمريكية.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية (CENTCOM) إعادة توجيه مسار 20 سفينة تجارية، في إطار الإجراءات التي تنفذها الولايات المتحدة ضمن الحصار المفروض على إيران، وذلك في ظل استمرار التوترات الأمنية في المنطقة.

وقالت القيادة، في بيان، إن هذه الخطوة تأتي ضمن عملياتها الرامية إلى إدارة حركة الملاحة التجارية والحفاظ على أمن الممرات البحرية، دون الكشف عن جنسيات السفن أو وجهاتها أو تفاصيل عملية إعادة التوجيه.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تواصل فيه واشنطن تشديد الضغوط على طهران، عبر العقوبات الاقتصادية والإجراءات البحرية، بهدف الحد من الأنشطة التي تقول إنها تهدد أمن الملاحة والاستقرار الإقليمي.


ويحظى الخليج العربي ومضيق هرمز بأهمية استراتيجية، إذ يمر عبرهما جزء كبير من صادرات النفط العالمية، ما يجعل أي تطورات تتعلق بحركة السفن في المنطقة محل اهتمام واسع من أسواق الطاقة والتجارة الدولية.

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الإيراني على إعلان القيادة الوسطى الأمريكية. 

إيران الحرس الثوري القيادة الوسطى الأمريكية مضيق هرمز

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