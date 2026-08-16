قائد القيادة المركزية الأمريكية يختتم زيارة استغرقت 10 أيام إلى الشرق الأوسط

اختتم قائد القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، الأدميرال براد كوبر، جولة استمرت عشرة أيام في الشرق الأوسط، شملت لقاءات مع مسؤولين عسكريين في عدد من دول المنطقة، في وقت تتزايد فيه الضغوط المرتبطة بالانتشار العسكري الأمريكي المستمر في المنطقة والحرب مع إيران.

وخلال الجولة، عقد كوبر لقاءات مع كبار المسؤولين العسكريين في البحرين والعراق والأردن والسعودية والإمارات العربية المتحدة، كما التقى رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، في إطار تنسيق عسكري متواصل بين واشنطن وحلفائها وشركائها الإقليميين.

وتأتي الجولة في ظل استمرار الوجود العسكري الأمريكي المكثف في الشرق الأوسط، بعدما تحولت المنطقة إلى ساحة رئيسية للعمليات الأمريكية منذ اندلاع الحرب مع إيران.

زيارة حاملة «أبراهام لينكولن»

وخلال جولته، التقى كوبر أيضاً بعناصر القوات الأمريكية على متن حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن»، التي تقضي واحدة من أطول فترات الانتشار لحاملة طائرات أمريكية في العصر الحديث.

وتشير تقارير أمريكية إلى أن الحاملة أمضت أكثر من 250 يوماً في البحر، ضمن انتشار بدأ في نوفمبر 2025، فيما يضم طاقمها نحو خمسة آلاف من البحارة وأفراد مشاة البحرية. وارتبط هذا الانتشار بالعمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة والحرب مع إيران، وسط ضغوط عملياتية ومعيشية متزايدة على أفراد الطاقم.

وأثارت تقارير نشرتها صحيفتا «Navy Times» و«Stars and Stripes»، ونقلتها وسائل إعلام أمريكية، مخاوف بشأن الصحة النفسية لبعض أفراد الطاقم، بعدما أفادت بوقوع محاولات عدة للقفز من على متن الحاملة. وذكرت التقارير أن أحد البحارة دخل البحر في الثالث من أغسطس، فيما جرى إنقاذه، ووُصف الحادث رسمياً بأنه مرتبط بحالة نفسية.

وترافقت هذه الوقائع مع شكاوى من ظروف المعيشة على متن الحاملة، بينها مشكلات في مرافق السباكة والنظافة ونقص بعض المستلزمات وتأخر البريد، إضافة إلى محدودية فترات التوقف في الموانئ. وقالت تقارير إن الحاملة أمضت أكثر من 200 يوم في منطقة عمليات من دون زيارة ميناء، في ظل استمرار المهمة القتالية.