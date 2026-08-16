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600 مسيّرة وإصابة 3 أشخاص.. هجوم غير مسبوق على العاصمة الروسية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

600 مسيّرة وإصابة 3 أشخاص.. هجوم غير مسبوق على العاصمة الروسية

مسيرات أوكرانية تستهدف موسكو - صورة أرشيفية
مسيرات أوكرانية تستهدف موسكو - صورة أرشيفية
خاطر عبادة

تعرضت موسكو خلال ليل السبت - الأحد لهجوم واسع بطائرات مسيّرة وصفه رئيس البلدية سيرجي سوبيانين بأنه من أكبر الهجمات في الفترة الأخيرة، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص.

وقال سوبيانين، عبر منصة "ماكس" الحكومية، إن "600 مسيّرة كانت تحلق باتجاه منطقة موسكو منذ مساء أمس وحتى الساعة 6:30 صباحاً بتوقيت جرينتش"، مؤكداً إسقاط 201 منها.

تصعيد أوكراني في العمق الروسي

يتزامن الهجوم على موسكو مع تكثيف كييف لضرباتها داخل الأراضي الروسية، وتركيزها على منشآت الطاقة والبنية التجارية.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر "تيليجرام" أن الجيش الأوكراني استهدف مركزاً للصواريخ والفضاء في مدينة سامارا، كما نفذ هجوماً على قاعدة سافاسليكا الجوية الخاصة بالمقاتلات الروسية.

وأضاف زيلينسكي أن منشأة نفطية في ميناء أوست - لوجا تعرضت لأضرار جراء القصف، دون أن يحدد طبيعة المنشأة. 

كانت أوكرانيا قد قصفت الجمعة محطة لمعالجة مكثفات الغاز في الميناء المطل على بحر البلطيق.

 

اعتراض هجوم واسع النطاق

من جانبها، أكدت سلطات منطقة سامارا استهداف بنية تحتية صناعية، وقال رئيس المدينة إيفان نوسكوف إن الدفاعات الجوية نجحت في التصدي لـ"هجوم واسع النطاق" على المنطقة.

 

انفجارات في كييف بعد هجوم بصواريخ بالستية

في المقابل، دوّت عدة انفجارات في العاصمة الأوكرانية فجر الأحد، بعد تحذير الإدارة العسكرية لكييف من هجوم بصواريخ بالستية.

وطلبت السلطات عبر "تليجرام" قرابة الساعة 2 صباحاً بتوقيت جرينتش من السكان التوجه فوراً إلى الملاجئ.

 وأعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو أن المدينة تتعرض لهجوم بصواريخ بالستية، وأشار لاحقاً إلى اندلاع حريق في مبنى غير سكني بمنطقة أوبولونسكي دون تسجيل إصابات.

وتعتمد روسيا بشكل متزايد على الصواريخ بعيدة المدى في قصف المدن الأوكرانية بينها كييف، بينما تركز أوكرانيا على استهداف مصافي النفط والبنى العسكرية الروسية بالطائرات المسيّرة.

في الوقت نفسه، تواصل موسكو تكثيف عملياتها في شرق أوكرانيا وسط تصعيد متبادل بالضربات الجوية والصاروخية.

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