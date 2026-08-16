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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زوجة حسام حسن: هو المستهدف.. دان آدم تكشف كواليس مشاجرة الساحل الشمالي

حسام حسن وزوجته
حسام حسن وزوجته
يمنى عبد الظاهر

قالت دان آدم، زوجة حسام حسن، فى أول تعليق لها على واقعة المشاجرة التى شهدها الساحل الشمالى، إن زوجها هو المستهدف من الأزمة، موضحة أن الأمر لا يتعلق بخلاف بين زوجتين، وإنما بمحاولة مستمرة لوضع حسام فى موقف يبدو فيه مخطئًا أو مسؤولًا عن الأزمة.

وأضافت دان آدم، خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على إنستجرام: «افهموا إن حسام هو المستهدف، القصة مش زوجتين، القصة إنه يمشى ويتحارب والموقف يبقى ضده».

وتابعت: «هى قاصدة تدخل حسام وتخليه ليه ذنب، وتظهره كأنه بنى آدم ظالم وغير قادر إنه يبعد بين البيتين، لكن حسام لا حول له ولا قوة ومالوش ذنب».

وأشارت دان آدم، إلى أن حسام حاول على مدار 11 عامًا، الحفاظ على العلاقات بين أفراد الأسرة، قائلة: «11 سنة بيحاول يخلى العلاقات كويسة ويفهمهم إن دول إخواتهم، وإن خلاص حياته مع أمهم انتهت، وإنه بيحبهم وجنبهم».

وانتهت مشاجرة وقعت فى الساحل الشمالى، وشارك فيها أفراد من أسرة المدير الفنى لمنتخب مصر حسام حسن، بالتصالح والتنازل بعد تدخل شرطة النجدة، وتحرير محضر بالواقعة، فيما قدم محاميا الطرفين روايتين مختلفتين بشأن تفاصيل ما حدث.

وقال محاميا الطرفين، بدأت المشادة داخل أحد المقاهى التابعة لفندق فى الساحل الشمالى، قبل أن تتطور إلى اشتباك بالأيدى وسط حضور أفراد من أسرة حسام حسن، وتبادل الاتهامات بشأن الطرف الذى بدأ الاعتداء، حسبما نقلت «سكاى نيوز عربية».

وقال محمد شمس، المحامى والوكيل القانونى لدان آدم، زوجة حسام حسن، إن موكلته كانت الطرف المعتدى عليه، نافيًا أن تكون قد بدأت الاعتداء على أفراد من أسرة زوجها.

وأوضح "شمس"، أن دان كانت تقيم منذ يوم الاثنين فى أحد فنادق الساحل الشمالى برفقة زوجها وطفليهما أمير وآن، البالغين من العمر 7 و8 سنوات، وأن الأسرة توجهت مساء الجمعة إلى حفل للفنان محمد رمضان، ثم انتقلت بعد انتهائه إلى أحد المقاهى.

واتهم "شمس"، أبناء حسام حسن الأربعة من زوجته الأولى بالاعتداء على موكلته، رافضًا رواية أنها هاجمت أفراد الأسرة، وقال إنه من غير المنطقى، بحسب تعبيره، أن تتعمد امرأة الاعتداء على أربعة من أبناء زوجها البالغين.

وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية، قال "شمس"، إن دان لم تتخذ إجراءات قضائية ضد أبناء زوجها عقب الواقعة، موضحًا أن حسام حسن كان حاضرًا أثناء المشاجرة، وأنها تمر حاليًا بحالة نفسية سيئة، وانهيار عصبى نتيجة ما حدث.
 


 

دان آدم زوجة حسام حسن الساحل الشمالى بالإجراءات القانونية شمس أبناء حسام حسن حفل للفنان محمد رمضان

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