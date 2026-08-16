أحمد موسى: مصر لن تسمح لإثيوبيا ببناء سدود جديدة.. ومحامي هويدا زوجة حسام حسن: ادعو للكابتن ربنا يبعد عنه شر كل ساحر| أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

شهيرة: أحمد زكي لم يكن يمتلك مقبرة.. وتدخلت حتى حصل على التي دُفن فيها

كشفت الفنانة شهيرة تفاصيل موقف جمعها بالراحل أحمد زكي قبل وفاته بنحو 6 سنوات، عندما تحدث معها عن رؤيا رآها، لتسأله بشكل مفاجئ عما إذا كان يمتلك مقبرة، قبل أن تتدخل لمساعدته في الحصول على مقبرة دُفن فيها لاحقًا، مشيرة إلى أنها كانت حريصة دائمًا على التفكير في الآخرة، وأنها اصطحبته معها لأداء فريضة الحج.



أحمد موسى : طرابزون دخله 12 مليون يورو بعد 4 أيام من انضمام محمد صلاح

علق الإعلامي أحمد موسى، على مشاركة محمد صلاح الأولى مع نادي طرابزون سبور في أولى مباريات الدوري التركي، قائلا:" أول مرة في حياتي اتفرج على الدوري التركي ".



أحمد موسى: مصر لن تسمح لإثيوبيا ببناء سدود جديدة

انتقد الإعلامي أحمد موسى، تصريحات الوزير الإثيوبي بشأن الرغبة في بناء سدود جديدة، قائلا: أديس أبابا تحاول استغلال الأحداث في المنطقة ودي مش أخلاقيات لو عندهم أخلاق يعني.



تامر أمين يشيد بطالبة "طب" خاطرَت بحياتها لإنقاذ مصابي انفجار مجمع أرابيلا بلازا

أشاد الإعلامي تامر أمين، خلال برنامجه «آخر النهار»، بموقف طالبة بكلية الطب، ظهرت خلال حادث انفجار مجمع «أرابيلا بلازا» بالتجمع الخامس، وهي تتجه إلى موقع الحادث للمساعدة في إنقاذ المصابين، بدلًا من الهروب مع المتواجدين.



شنيور وجنزير وطبنجة.. مفاجآت مدوية في حادث مذبحة 15 مايو| تفاصيل

كشف الكاتب الصحفي فتحي سليمان، أن المتهم في واقعة مذبحة 15 مايو يحاول تسويق بعض المبررات لتبرير جريمته في التحقيقات.



محامي هويدا زوجة حسام حسن: ادعو للكابتن ربنا يبعد عنه شر كل ساحر

علق أحمد حمد، محامي هويدا زوجة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، على خناقة زوجات حسام حسن في الساحل الشمالي.



محامي دان زوجة حسام حسن يفجر مفاجأة مدوية بعد خناقة الساحل| ماذا حدث؟

علق محمد شمس محامي دان زوجة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، على خناقة زوجات حسام حسن في الساحل الشمالي.



«شريحة الأمان».. إقبال من الأسر المصرية لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت

كشف المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتحدث الرسمي باسمه، عن تزايد إقبال أولياء الأمور على خدمة «شريحة الأمان»، التي أطلقها الجهاز بهدف توفير بيئة رقمية أكثر أمانًا للأطفال وحمايتهم من المحتوى الضار وغير الملائم على الإنترنت.



الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بشأن درجات الحرارة.. وأمطار متوقعة الأيام المقبلة

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن تحسن تدريجي في الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة بعد الموجة الحارة التي شهدتها البلاد مؤخرًا.



التضامن تعلن موعد التقديم لحج الجمعيات الأهلية.. 12 ألف تأشيرة وشروط جديدة

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي الاستعداد مبكرًا لموسم حج الجمعيات الأهلية، تنفيذًا للجدول الزمني الذي حددته المملكة العربية السعودية لإنهاء إجراءات موسم الحج في وقت مبكر، بما يتيح للبعثة المصرية الاستعداد الجيد وتوفير أفضل الخدمات للحجاج.