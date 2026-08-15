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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«شريحة الأمان».. إقبال من الأسر المصرية لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت

الإنترنت
الإنترنت
محمد البدوي

كشف المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتحدث الرسمي باسمه، عن تزايد إقبال أولياء الأمور على خدمة «شريحة الأمان»، التي أطلقها الجهاز بهدف توفير بيئة رقمية أكثر أمانًا للأطفال وحمايتهم من المحتوى الضار وغير الملائم على الإنترنت.

 

مخاطر الفضاء الإلكتروني

وأوضح إبراهيم، في تصريحات تليفزيونية، أن الخدمة جاءت استجابة لمخاوف الأسر المصرية بشأن تعرض أبنائهم لمخاطر الفضاء الإلكتروني، خاصة مع الاستخدام المتزايد للهواتف المحمولة والإنترنت، مؤكدًا أن الشريحة تتيح للأولياء الأمور وسيلة عملية لتوفير تصفح أكثر أمانًا للأطفال.

وأشار إلى أن «شريحة الأمان» تعتمد على تنقية نتائج محركات البحث وحجب المحتويات غير اللائقة أو الضارة عبر شبكة الهاتف المحمول، بما يحد من وصول الأطفال إلى المواد التي لا تتناسب مع أعمارهم، ويساعد في توفير بيئة رقمية أكثر ملاءمة لهم.

وأكد المتحدث الرسمي أن الخدمة مجانية بالكامل ولا تفرض أي أعباء مالية على المواطنين، موضحًا أن تفعيلها والاشتراك فيها يمكن أن يتم بسهولة من خلال التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول على الهواتف الذكية، أو عبر التوجه إلى أحد الفروع الرسمية لشركات الاتصالات الأربع العاملة في السوق المصرية.

 

تعزيز الحماية الرقمية للأطفال

ودعا إبراهيم أولياء الأمور الذين لم يستفيدوا من الخدمة حتى الآن إلى سرعة الاشتراك فيها، باعتبارها إحدى الوسائل المتاحة لتعزيز الحماية الرقمية للأطفال، وتقليل تعرضهم للمحتوى غير المناسب أثناء استخدام الإنترنت.

وشدد نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أهمية توفير أدوات تكنولوجية تساعد الأسر على حماية أبنائها في ظل اتساع مساحة المحتوى الرقمي، مؤكدًا أن «شريحة الأمان» تستهدف منح أولياء الأمور قدرًا أكبر من الاطمئنان بشأن طبيعة المحتوى الذي يمكن لأطفالهم الوصول إليه عبر الإنترنت.

تنظيم الاتصالات القومي لتنظيم الاتصالات الإنترنت مخاطر الفضاء الإلكتروني

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