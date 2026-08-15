مخالفات تعرضك للحبس في قانون جرائم الانترنت| احذرها

فرض قانون مكافحة جرائم الانترنت عقوبات مشددة لكل من سولت له نفسه مخالفة أحكام القانون ، حيث يلجأ العديد من المواطنين إلى ارتكاب أفعال مخلة قد تعرضهم للمسائلة القانونية فضلا عن تغريمهم مبالغ مالية كبيرة وذلك حال إخلالهم بقانون مكافحة جرائم الإنترنت .

في هذا الصدد، نصت المادة 25 من القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته .

أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو القيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة

عقوبة تزوير الحسابات

كما يعاقب كل من قام بـ تزوير حسابات مواقع التواصل الاجتماعى أو البريد الإلكترونى بـ الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه.

عقوبة اختراق بريد إلكتروني

كما يعاقب كل من اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا شخصيا بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه.

في حين يعاقب كل من اخترق المواقع الإلكترونية الخاصة بأجهزة الدولة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة من 50 ألف إلى 200 ألف جنيه.