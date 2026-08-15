فرج عامر: أهلي طرابلس أنفق أكثر من 20 مليون دولار في الميركاتو

كشف فرج عامر أن أهلي طرابلس الليبي، بقيادة حسام البدري، أبرم صفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي، بتكلفة تجاوزت 20 مليون دولار، مؤكدًا أن الفريق أصبح يمتلك مشروعًا قويًا للموسم الجديد.

أهلي طرابلس الليبي

وقال عامر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «للأسف في لاعب كنت أتمنى ينضم للأهلي، جون كلود، ده أحسن جناح وأحسن صانع لعب في أفريقيا. الأهلي دخل بقوة لشرائه، وبيراميدز دخل علشان يرفع قيمته على الأهلي، وأهلي طرابلس دفع 5 ملايين دولار من أجل شرائه وقد حصل». وتشير تقارير متداولة إلى انتقال جون كلود إلى أهلي طرابلس مقابل نحو 5 ملايين دولار.

وأضاف: «للأسف الكلام عن الصفقات قبل حدوثها هو ما يجذب الانتباه، عمومًا الخير قادم لا محالة، والأهلي مستعد هذا الموسم بطريقة أفضل بكثير من الموسم الماضي».