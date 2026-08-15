صلاح على موعد مع بداية جديدة.. طرابزون يفتتح الدوري التركي أمام قاسم باشا

يبدأ محمد صلاح فصلًا جديدًا في مسيرته الكروية، عندما يقود طرابزون سبور في مواجهة قاسم باشا، مساء اليوم السبت، في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة الدوري التركي لموسم 2026-2027، وسط ترقب كبير للظهور الرسمي الأول للنجم المصري بقميص فريقه الجديد.

وتقام المباراة على ملعب رجب طيب أردوغان، وتنطلق في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في أول اختبار رسمي لطرابزون هذا الموسم، بعدما تحولت الأنظار نحو الفريق التركي منذ إعلانه التعاقد مع قائد منتخب مصر.

وكان صلاح قد انتقل إلى طرابزون سبور في صفقة انتقال حر عقب انتهاء رحلته مع ليفربول، ووقع عقدًا لمدة موسمين، يحصل خلالهما على راتب سنوي يبلغ 10 ملايين يورو، بالإضافة إلى 7 ملايين يورو كمكافأة توقيع، دون احتساب الحوافز والمكافآت المرتبطة بالأداء.

ويأمل طرابزون في أن يمثل وجود صلاح نقطة تحول في موسمه الجديد، بعدما أنهى النسخة الماضية من الدوري التركي في المركز الثالث، ليضع نصب عينيه المنافسة على اللقب والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ولم يقتصر تأثير وصول صلاح على طموحات الفريق داخل الملعب، إذ شهد طرابزون سبور والدوري التركي اهتمامًا جماهيريًا وإعلاميًا متزايدًا منذ الإعلان عن الصفقة، بينما تنتظر الجماهير بفارغ الصبر اللحظة التي يظهر فيها «الفرعون المصري» للمرة الأولى بقميص النادي في مباراة رسمية.