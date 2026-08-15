الثالث خلال يوم.. زلزال بقوة 6 ريختر يضرب شبه جزيرة ميناهاسا في إندونيسيا

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ضرب زلزال بقوة 6 درجات، شبه جزيرة ميناهاسا في إندونيسيا، اليوم السبت.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، نقلا عن مرصد للزلازل، قوله: إن هذا الزلزال هو الثالث الذي يضرب البلاد اليوم.

ولقي 20 شخصا على الأقل مصرعهم جراء الزلزال بقوة 7.7 درجات الذي ضرب قبالة سواحل جزيرة فلوريس شرقي إندونيسيا، حسبما أفاد مسؤول في أجهزة الإغاثة.

وقال فتح الرحمن، المسؤول في عمليات البحث والإنقاذ في مدينة موميري: "بحسب المعلومات التي وردتنا، قتل 20 شخصا وأصيب 6، ولا يزال شخصان تحت الأنقاض".

وحذرت السلطات الإندونيسية من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي)، غير أن التحذير رفع بعد وقت قصير.