التعاون الخليجي يدين الاعتداء الإيراني على ناقلة تابعة لـ أدنوك الإماراتية

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإيرانية المتكررة على ناقلات شركة "أدنوك" الإماراتية والسفن التجارية في مضيق هرمز، مؤكدا أن هذه الاستهدافات تعد تصعيدا مرفوضا وانتهاكا جسيما لأمن وسلامة الملاحة البحرية.



وشدد البديوي - في بيان عبر الموقع الرسمي للمجلس اليوم السبت - على ضرورة قيام إيران، وبشكل فوري، بوقف جميع أعمالها العدائية والمهددة للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، داعيا المجتمع الدولي إلى الضغط عليها لوقف هذه الأعمال العدائية.

وجدد البديوي تضامن مجلس التعاون الكامل والراسخ مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه إلى جانبها ودعمه لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادة أراضيها ومصالحها.

