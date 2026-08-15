مصطفى محمد يثير الجدل برسالة غامضة لزوجته

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية لقطة منسوبة لحساب مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر ونانت الفرنسي، عبر خاصية «ستوري» على موقع «إنستجرام»، تضمنت رسالة موجهة إلى زوجته.

وجاء في الرسالة المتداولة: «لا عمرك كنتي اتنين ولا عمري سمعتلك صوت، ربنا يخليكي ليا»، وهو ما أثار حالة من الجدل بين متابعي اللاعب.

ولم يصدر حتى الآن توضيح رسمي من مصطفى محمد بشأن حقيقة الرسالة أو ملابساتها.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصورة، وسط تساؤلات حول حقيقة ما جرى، وما إذا كانت الرسالة مرتبطة بالفعل بالأزمة المتداولة.



